'Aston Martin ontdekt problemen met smeermiddel voor Honda-motor'
Honda lijkt goed op weg te zijn met de 2026-power unit die komend jaar in de Aston Martin zal worden gebruikt. Wel is er een probleem met het smeermiddel van de krachtbron, waarvoor leverancier Valvoline een andere formule moet gaan hanteren, zo meldt The Objective.
Het Japanse merk heeft de afgelopen jaren Red Bull Racing ondersteund met de power units, maar is inmiddels verbonden aan het team van Lawrence Stroll. De Japanners zouden naar verluidt tevreden zijn over de prestaties van het nieuwe motorblok, al moet komend jaar blijken hoe goed het merk daadwerkelijk bezig is geweest wanneer de krachtsverhoudingen duidelijk worden.
Formule van smeermiddel
Toch verloopt niet alles van een leien dakje, zo meldt het medium. Het smeermiddel van de power unit, geleverd door Valvoline, blijkt niet volledig optimaal te zijn. De leverancier, die al decennialang actief is in de autosport, zal zijn oliën moeten herformuleren of een ander type naar Silverstone moeten sturen.
Dit heeft overigens niets te maken met de brandstof die bij Aston Martin wordt geleverd door Aramco. Die zou wel naar wens zijn en geldt bovendien als een belangrijke innovatie binnen de Formule 1. Zo rijden de wagens vanaf komend jaar op honderd procent duurzame brandstoffen.
