Red Bull Racing heeft het vertrek van voormalig adviseur dr. Helmut Marko gefinaliseerd. De 82-jarige Oostenrijker maakt daarmee officieel geen onderdeel meer uit van het Oostenrijkse merk. Daarnaast heeft Red Bull, naast Laurent Mekies, een nieuwe naam in het register gezet als Chief Financial Officer, namelijk Alistair David Rew.

Na het raceweekend in Abu Dhabi was het hoge woord eruit: Marko vertrekt na twintig jaar dienstverband bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. De Oostenrijker richtte zich vooral op het opleidingsprogramma van Red Bull en wist in die rol diverse coureurs door te laten stromen naar de Formule 1. Sebastian Vettel en Max Verstappen waren de enige twee die uiteindelijk ook wereldkampioen zijn geworden.

Vertrek Marko definitief

Uit het Britse handelsregister blijkt dat Red Bull het vertrek van Marko op vrijdag 19 december definitief heeft gemaakt. Marko was volgens het register directeur van Red Bull Racing Limited, Red Bull Advanced Services en Red Bull Powertrains. Hij was echter geen directeur van de holdingmaatschappij Red Bull Technology Limited, zo blijkt.

Opvolger

Rew volgt Marko op en is op 19 december aangesteld als directeur van Red Bull Racing Limited. Rew is geen onbekende binnen het team: hij is al sinds 2007 directeur van Red Bull Technology en bekleedt sinds 2021 een directiefunctie bij Red Bull Powertrains. In 2022 kwamen daar Red Bull Advanced Technologies en Red Bull Advanced Services bij.

Mekies is nog altijd eindverantwoordelijke van het Oostenrijkse Formule 1-team. Daarbij staat hij in het handelsregister vermeld als directeur van Red Bull Racing. Rew staat in de bijgewerkte versie daarvan nu ook vermeld als directeur van Red Bull Racing.

