Max Verstappen erkent dat hij buiten de raceweekenden eigenlijk veel meer bezig is met zijn GT3-activiteiten dan met de Formule 1. Binnen de koningsklasse werken er veel slimme koppen die de problemen tackelen, terwijl hij binnen het kleinere GT3-team nog veel test- en setupwerk doet, zo legt hij uit in Talking Bull.

Dat de GT3 een grote passie is van de Nederlander, bleek in september. De Red Bull-coureur ging na zijn verplichte cursus in de GT4-wagen door naar zijn eerste langeafstandsrace op de Nordschleife. Dat avontuur werd succesvol afgesloten, want samen met teamgenoot Chris Lulham pakte hij de overwinning.

Testwerk voor GT3-team

Op de vraag waar Verstappen aan denkt als hij wakker wordt, antwoordt hij: "Meestal gaat het over wat ik kan veranderen aan de GT-auto, zoals dingen die ik wil aanpassen of optimaliseren. Ja, Formule 1. Ik heb in ieder geval zoveel mensen achter me in het team die ik vertrouw en die hun werk heel goed doen. Maar natuurlijk, in de GT-wereld is het een veel kleiner team, toch? Er zijn nog veel dingen die ik beter moet begrijpen en leren, en dat doe ik soms zelfs in mijn slaap."

Nachtelijke uurtjes

Ook bij Team Redline kruipt Verstappen achter het virtuele stuur, en ook daar is hij fanatiek. "Ik kan rijden als ik wil, laten we het zo zeggen. Maar soms, als ik meedoe of wat ideeën heb, kan ik midden in de nacht wakker worden en moet ik iets testen. Ik kan niet wachten tot later. Dan word ik wakker en zet ik de simulator aan, bijvoorbeeld om 2 uur ’s nachts of zo," legt hij uit. Daarin worden teamgenoten zo nu en dan ook uit hun bed gebeld. "Absoluut, 100%. En dat zou je ook moeten doen," gaat Verstappen verder. Hij benadrukt daarbij: "Je kunt slapen als je dood bent."

