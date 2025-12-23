'FIA al lange tijd op de hoogte van compressiefoefje Mercedes'
Hoewel de teams met elkaar overhoop liggen over de compressieverhouding van de Mercedes-power unit, lijkt het team uit Brackley vrijuit te gaan. The Race meldt dat de Zilverpijlen tijdens de ontwikkeling van de 2026-power unit open kaart hebben gespeeld bij de FIA en bevestiging hebben gekregen dat deze in lijn is met het reglement.
Afgelopen vrijdag werd bekend dat Ferrari en Audi vooral niet te spreken zijn over een trucje dat Mercedes zou hebben toegepast in hun power unit van volgend jaar. In de nieuwe krachtbron is de compressieverhouding teruggebracht naar 16:1, terwijl deze de afgelopen jaren op 18:1 lag. Toch zou het Duitse team een manier hebben gevonden om de power unit door de FIA-tests te krijgen, maar op de baan wel de 18:1-verhouding te behouden, waarmee ongeveer 15 pk extra wordt gevonden. Een voormalig medewerker van het team zou inmiddels bij Red Bull in dienst zijn en daar het trucje hebben uitgelegd. Ook het Oostenrijkse team zou een variant van de power unit hebben met het compressietrucje, maar die zou minder geavanceerd zijn dan die van Mercedes.
Compromis?
De afgelopen dagen bleek dat de FIA zich toch zorgen maakt over het probleem. Er zou daarom een compromis in de maak zijn om het op te lossen. Zo overweegt het orgaan de Mercedes-teams in 2026 met de motor te laten racen, maar wel met de garantie dat het compressietrucje in 2027 verdwenen is. Toch zijn de rivalen daar niet blij mee, waardoor er nog een oplossing moet komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Mercedes kleurt binnen de lijnen
Wel laat het medium optekenen dat Mercedes in feite niet veel verkeerd heeft gedaan. De FIA was namelijk gedurende het ontwikkelingsproces van de power unit betrokken. "Het bedrijf heeft de bevestiging gekregen dat zijn interpretatie van de regels in lijn is met die van de FIA, en is daarom doorgegaan met het ontwerpproces," zo legt het medium uit.
Rivalen hebben boot gemist
De rivalen zouden mogelijk een protest overwegen, maar tegelijkertijd slaagt de power unit wel voor de tests. "De teams zijn het afgelopen jaar enorm gegroeid, en dat betekent dat er steeds meer mensen zijn die op zoek zijn naar mazen in de wet. Als de reglementen goed zijn opgesteld en iemand een goede auto sneller kan bouwen dan de rest, vind ik dat prima. Maar als er een soort maas in de wet zit, wordt het voor iedereen veel lastiger en veel gevaarlijker voor de Formule 1," zo vertelt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur.
