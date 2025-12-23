'Ferrari, Audi en Honda schrijven gezamenlijke brief aan FIA voor trucje'
Ferrari, Audi en Honda voelen de bui al hangen door alle commotie rondom het compressiefoefje van Mercedes en Red Bull en hebben volgens The Race om opheldering gevraagd in een gezamenlijke brief aan de FIA.
Afgelopen week werd bekend dat Mercedes iets heeft gevonden in de compressieverhouding van de 2026-power unit, waardoor extra vermogen wordt gecreëerd. De compressieverhouding is voor volgend jaar door de FIA vastgesteld op 16:1, terwijl er de afgelopen seizoenen met 18:1 werd gereden. Mercedes zou door de statische test van de FIA komen en dus een verhouding van 16:1 kunnen aantonen, maar tijdens het racen wél de gewenste 18:1-verhouding bereiken. Ook Red Bull zou met het trucje aan de slag zijn gegaan, al bevindt het team zich naar verluidt in een ander stadium van de ontwikkeling.
Gezamenlijke brief
Hoewel de motoren voorlopig alleen nog op de testbanken hebben gedraaid, vrezen de rivalen van Mercedes een dominant seizoen van de Zilverpijlen. Ferrari, Audi en Honda hebben daarom een gezamenlijke brief naar de FIA gestuurd, waarin zij om opheldering vragen over enkele, in hun ogen, cruciale aspecten. Zo willen de motorfabrikanten weten wat de directe impact van het foefje zal zijn op de prestaties. Daarnaast vragen zij naar de langetermijnvooruitzichten om eventueel verloren terrein goed te kunnen maken.
Door het trucje zou Mercedes ongeveer 13 tot 15 pk extra hebben gevonden, afhankelijk van het circuit waarop wordt gereden. Dat zou neerkomen op een verschil van drie à vier tienden per ronde.
