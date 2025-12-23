Nederlands FIA-kopstuk verlaat autosportbond en gaat aan de slag in Saoedi-Arabië
Een Nederlandse dame die we lange tijd bij de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en de Formule 1 hebben gezien, heeft volgens NU.nl besloten te vertrekken. Claire Dubbelman verlaat de FIA, maar ze blijft in de autosport. Ze verhuist naar Riyad in Saoedi-Arabië voor een nieuwe rol.
Dubbelman was aan het begin van haar autosportcarrière manager van het Noord-Europese kampioenschap van de Formule Renault 2.0, voordat ze manager van het FIA Formula 3 European Championship werd, dezelfde klasse als waarin Max Verstappen reed in 2014. Sinds 2017 is ze voltijds aan de slag gegaan bij de FIA. Daar werd ze manager van zo'n twintigtal kampioenschappen, waaronder de Formule 2 en de Formule 3. Vanaf 2022 ging ze tevens aan de slag bij de wedstrijdleiding van de Formule 1.
Dubbelman aan het werk in Saoedi-Arabië
Dubbelman bewees een harde werker te zijn voor de FIA en verdiende begin 2024 daarom de rol als officieel plaatsvervangend wedstrijdleider. Ze kreeg als eerste vrouw en als jongste persoon ooit de eer om hier een F1-licentie voor te behalen. Dubbelman zou echter nooit daadwerkelijk wedstrijdleider in de koningsklasse zijn, want Rui Marques heeft sinds haar aanstelling geen enkele Grand Prix gemist.
NU.nl meldt dat Dubbelman de FIA en de Formule 1 achter zich heeft gelaten en zal verhuizen naar de Saoedische hoofdstad Riyad. Daar gaat ze aan de slag voor nationale autosportbond, de Saudi Automobile & Motorcycle Federation (SAMF). Deze is medeverantwoordelijk voor het organiseren van de Grand Prix op het Jeddah Corniche Circuit.
