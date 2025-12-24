Laurent Mekies lijkt af te willen van de spelletjes, soms op politiek vlak, waarin Red Bull Racing af en toe verwikkeld was. De engineer die tegenwoordig teambaas is, ziet deze nieuwe aanpak niet alleen als voordeel ten opzichte van McLaren en de andere rivalen, maar ook als voordeel voor Red Bull zelf.

In de Formule 1 proberen teams op elk vlak de overhand te krijgen en ze gaan daarin soms erg ver. Red Bull is hier geen uitzondering van. Denk aan bijvoorbeeld Max Verstappen die expres de achtervleugel van Lewis Hamilton aanraakte in parc fermé in São Paulo vier jaar geleden of 'tape-gate' met Lando Norris afgelopen seizoen. Mekies is sinds juli de leider van Red Bull Racing na het ontslag van Christian Horner, maar hij heeft geen trek in dit soort spelletjes. Hij denkt namelijk dat het ook zijn eigen Oostenrijkse formatie afleidt. In 2026 belooft de teambaas dat Red Bull en Verstappen heel sterk gaan terugkomen, maar dan zonder het gedoe eromheen.

Artikel gaat verder onder video

Rivalen respecteren naast het pushen tot de limiet

"Ik weet of je het zo wilt noemen", reageerde Mekies op opmerkingen van de media dat Red Bull de limiet opzoekt van wat wel en niet mag. "Ik denk dat we niet alleen heel sterk, maar ook eerlijk en clean hebben gevochten. Dat is de manier waarop we willen racen. We pushen op elk vlak tot de limiet, maar we willen tegelijkertijd zeker de competitie respecteren. Als we het hebben over sportiviteit en de competitie respecteren, dan denk ik dat wij allebei kunnen doen. Sport is een strijd der giganten, en we voelen ons heel sterk in dat gevecht, maar we respecteren ook onze rivalen."

© Red Bull Content Pool

Dit is de Red Bull-mentaliteit

"Laat ik het zo zeggen: het is een ongelooflijk competitieve omgeving en wij geloven dat je, om hier competitief te zijn, ook plezier moet hebben in wat je doet", vervolgde de Fransman. "We werken hard, we spelen hard, dat is de Red Bull-mentaliteit. Het enige wat we gedaan hebben, is ervoor zorgen dat we ons als groep volledig kunnen concentreren op het racen en ons niet te veel laten afleiden door het lawaai eromheen. En dat we doen wat we in de kern het liefst doen: proberen deze auto's sneller te maken op het circuit. Meer is het eigenlijk niet. Focussen op wat we graag doen, harder pushen dan wie dan ook, en proberen er tegelijkertijd van te genieten."

Gerelateerd