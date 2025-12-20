Hoewel de teams achter de schermen druk bezig zijn met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, sijpelt er hier en daar nog steeds nieuws naar buiten. Het meest gelezen nieuws van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd de reactie van de FIA bekend op het motortrucje waaraan Mercedes en Red Bull worden gelinkt. Daarnaast zou de machtsstrijd binnen Red Bull Racing, ondanks het vertrek van Christian Horner en Helmut Marko, nog altijd voortduren. Tot slot sprak George Russell de hoop uit om in 2026 een volledig seizoen met Max Verstappen te kunnen strijden. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 20 december.

Artikel gaat verder onder video

FIA reageert op vermeend motorfoefje bij Red Bull en Mercedes

De FIA heeft inmiddels ook gereageerd op het nieuwste relletje binnen de Formule 1, namelijk het grijze gebied dat, naar verluidt, wordt uitgebuit door Red Bull Powertrains en Mercedes op het gebied van de 2026-motoren. De internationale autosportbond laat aan The Race weten dat het de situatie momenteel in de gaten houdt en kan ingrijpen met nieuwe regels als de kwestie escaleert. De reactie van de FIA lezen? Klik hier!

Related image

'Ex-Mercedes-medewerker lekt motorfoefje aan rivaliserende F1-teams'

Sinds vrijdag staat het motorfoefje centraal binnen de Formule 1. Mercedes en Red Bull zouden een manier hebben gevonden om extra prestaties uit de 2026-power unit te halen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou een voormalig medewerker van Mercedes de informatie bij rivalen hebben verspreid. Alles lezen over het vermeende lek bij Mercedes? Klik hier!

Russell wil in 2026 strijden tegen Verstappen: 'Max is de gouden standaard'

George Russell heeft zijn ambities voor het Formule 1-seizoen van 2026 uitgesproken. De Brit wil dan graag de strijd aangaan met Max Verstappen, die hij als de 'gouden standaard' binnen de koningsklasse beschouwt. De Mercedes-coureur is vastberaden om te laten zien dat hij zich kan meten met de besten in de sport. De hele verklaring van Russell lezen? Klik hier!

'Ook na vertrek Marko en Horner is machtsstrijd binnen Red Bull nog altijd gaande'

Hoewel Red Bull in 2025 ingreep met het vertrek van voormalig teambaas Christian Horner en Helmut Marko, die eerder in december zijn vertrek aankondigde, zou er volgens FormulaAnalisiTechnica nog altijd een machtsstrijd woeden binnen het Oostenrijkse team. Het zou daarbij gaan om Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff, die een grotere vinger in de pap zou willen krijgen. Alles lezen over de machtsstrijd die, naar verluidt, nog altijd gaande is? Klik hier!

Related image

Red Bull en Mercedes vinden mogelijk maas in 2026-motorregels: zo werkt het

De Formule 1 bevindt zich weliswaar in de winterstop, maar achter de schermen is er inmiddels weer van alles gaande. Zo zouden Mercedes en Red Bull een maas in de wet hebben gevonden met betrekking tot de 2026-power unit. Maar hoe werkt dit vermeende foefje precies? Lezen hoe het veelbesproken trucje in zijn werk gaat? Klik hier!

Gerelateerd