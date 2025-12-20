Hoewel Red Bull in 2025 ingreep met het vertrek van voormalig teambaas Christian Horner en Helmut Marko, die eerder in december zijn vertrek aankondigde, zou er volgens FormulaAnalisiTechnica nog altijd een machtsstrijd woeden binnen het Oostenrijkse team. Het zou daarbij gaan om Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff, die een grotere vinger in de pap zou willen krijgen.

De machtsstrijd speelde vooral in 2023 en met name in 2024 binnen het team. Daarbij stonden Marko en Horner lijnrecht tegenover elkaar. Marko werd gesteund door de Oostenrijkse aandeelhouders, terwijl Horner juist kon rekenen op de steun van de Thaise aandeelhouders. “Ik herinner me een feest in 2022 voorafgaand aan de Oostenrijkse Grand Prix. Didi was daar, maar niet in goede gezondheid. Christian kwam toen naar me toe en zei: ‘Die haalt het einde van het jaar niet.’ Vanaf dat moment begon hij aan te pappen met Chalerm Yoovidhya. Toen Didi later dat jaar overleed, deed hij er alles aan om de boel over te nemen met de steun van Yoovidhya. Ik heb er namens ‘Oostenrijk’ alles aan gedaan om dat te voorkomen”, verklaarde Marko eerder bij De Telegraaf over die periode.

Artikel gaat verder onder video

'Machsstrijd nog altijd gaande'

De machtsstrijd leek voorbij met het vertrek van Horner en uiteindelijk ook Marko, maar volgens het medium bevinden we ons momenteel slechts in de laatste fase van die strijd. De knopen zouden nu worden doorgehakt door de Oostenrijkse kant van het bedrijf. Toch is er binnen het team nog altijd een groep die zich vooral richt op de Thaise meerderheidsaandeelhouders. CEO Mintzlaff zou daarom aandringen op meer beslissingsbevoegdheid. Daarbij wordt benadrukt dat de onderlinge wrijving nog altijd niet volledig is verdwenen.

Gerelateerd