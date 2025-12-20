De Formule 1 bevindt zich weliswaar in de winterstop, maar achter de schermen is er inmiddels weer van alles gaande. Zo zouden Mercedes en Red Bull een maas in de wet hebben gevonden met betrekking tot de 2026-power unit. Maar hoe werkt dit vermeende foefje precies?

Komend seizoen vindt een van de grootste reglementswijzigingen uit de geschiedenis van de sport plaats. Niet alleen het chassis verandert ingrijpend - met kleinere en wendbaardere auto’s - ook de motoren gaan volledig op de schop. De vermogensverdeling wordt vanaf 2026 fiftyfifty tussen de verbrandingsmotor en het elektrische gedeelte. Deze nieuwe motorformule vormt een flinke uitdaging voor de motorleveranciers, maar de knappe koppen zouden inmiddels al iets hebben ontdekt dat niet expliciet in het reglement staat beschreven.

Compressieverhoudingen

Twee teams, waarbij in de wandelgangen wordt gewezen naar Mercedes en Red Bull, zouden een slimme manier hebben gevonden om een hogere compressieverhouding te hanteren dan in de 2026-regels is vastgelegd, zonder daarbij het reglement te overtreden. Vanaf komend jaar mag de compressieverhouding in een cilinder niet hoger zijn dan 16:1, terwijl deze bij de power units van de afgelopen seizoenen nog op 18:1 lag.

Hoe werkt het foefje?

Mercedes en Red Bull zouden echter manieren hebben gevonden om tijdens het rijden alsnog een verhouding van 18:1 te bereiken. Door de extreme hitte veranderen de afmetingen van de verbrandingskamer wanneer de power unit op bedrijfstemperatuur is, waardoor de motor tijdens het rijden meer compressie genereert dan tijdens de statische FIA-tests.

Volgens The Race worden hierbij bewust materialen gebruikt die uitzetten bij hoge temperaturen. Hierdoor komt de zuiger tijdens zijn cyclus dichter bij de bovenkant van de cilinder dan wanneer de motor koud is. Het gevolg is een hogere effectieve compressieverhouding, wat leidt tot betere prestaties en een lager brandstofverbruik wanneer de power unit op volle toeren draait.

Niet onreglementair, maar FIA houdt vinger aan de pols

De FIA kan hier vooralsnog geen straffen voor uitdelen, omdat deze constructie de statische tests doorstaat en daarmee als legaal wordt beschouwd. Tijdens het rijden kan de compressieverhouding weliswaar veranderen, maar dit wordt door de FIA momenteel niet gemeten en volgens een woordvoerder is men dat voorlopig ook niet van plan.

De FIA heeft inmiddels wel gereageerd op het ontstane relletje. Daarbij geeft de bond aan dat er op dit moment niets is gevonden dat als illegaal kan worden bestempeld. Wel houdt de FIA de situatie nauwlettend in de gaten en sluit zij ingrijpen in 2026 niet uit als dat nodig blijkt. De autosportbond beschikt daarbij over meerdere opties, aangezien de start van het nieuwe seizoen relatief dichtbij is. Zo kan de FIA ervoor kiezen het ‘foefje’ expliciet te verbieden, maar ook om het juist toe te staan voor alle motorfabrikanten. Daarnaast blijft ook de optie bestaan om helemaal niet in te grijpen.

