FIA reageert op vermeend motorfoefje bij Red Bull en Mercedes

De FIA heeft inmiddels ook gereageerd op het nieuwste relletje binnen de Formule 1, namelijk het grijze gebied dat, naar verluidt, wordt uitgebuit door Red Bull Powertrains en Mercedes op het gebied van de 2026-motoren. De internationale autosportbond laat aan The Race weten dat het de situatie momenteel in de gaten houdt en kan ingrijpen met nieuwe regels als de kwestie escaleert.

Vrijdag meldden diverse media dat er een rel gaande is tussen de verschillende motorleveranciers in de Formule 1. Het gaat daarbij specifiek om de compressieverhouding van de power units voor het komende seizoen. Voor 2026 is deze reglementair vastgelegd op 16:1, terwijl dit de afgelopen jaren 18:1 was. Mercedes en Red Bull zouden echter manieren hebben gevonden om de compressie tijdens het rijden alsnog op 18:1 te krijgen, waardoor ongeveer 15 pk extra zou zijn gewonnen. De FIA meet de compressieverhouding wel, maar het is vergelijkbaar met de flexibele vleugels uit 2024, die bij de statische FIA-tests werden goedgekeurd, maar tijdens het rijden wél het gewenste voordeel opleverden.

FIA: 'Verhouding is verlaagd, meetmethode hetzelfde gebleven'

De FIA laat in gesprek met het Britse medium weten dat er volgens haar eigenlijk geen sprake is van een grijs gebied waarvan de twee teams gebruikmaken, aangezien het reglement rondom de metingen niet is veranderd. “Het reglement definieert duidelijk de maximale compressieverhouding en de methode om deze te meten, die is gebaseerd op statische omstandigheden bij omgevingstemperatuur. Deze procedure is ongewijzigd gebleven, ondanks de verlaging van de toegestane verhouding voor 2026. Het is waar dat thermische uitzetting de afmetingen bij bedrijfstemperatuur kan beïnvloeden, maar de huidige regels vereisen momenteel geen metingen onder warme omstandigheden”, aldus een woordvoerder van de internationale autosportbond.

FIA kan ingrijpen

De woordvoerder verwijst daarbij naar de statische test van de FIA, maar erkent ook dat de autosportbond in 2026 kan ingrijpen als zij dat nodig acht. “Dat gezegd hebbende, is dit onderwerp besproken en wordt het nog steeds besproken binnen technische fora met de PUM’s [power unit manufacturers], aangezien de nieuwe limiet vanzelfsprekend vragen oproept over interpretatie en naleving. De FIA beoordeelt dit soort kwesties voortdurend om eerlijkheid en duidelijkheid te waarborgen, en indien nodig kunnen aanpassingen aan het reglement of aan de meetprocedures in de toekomst worden overwogen”, aldus de FIA.

