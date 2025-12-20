George Russell heeft zijn ambities voor het Formule 1-seizoen van 2026 uitgesproken. De Brit wil dan graag de strijd aangaan met Max Verstappen, die hij als de 'gouden standaard' binnen de koningsklasse beschouwt. De Mercedes-coureur is vastberaden om te laten zien dat hij zich kan meten met de besten in de sport.

Het seizoen van 2025 eindigde Russell als vierde in het kampioenschap, met twee overwinningen op zijn naam. Achter het titelfeest tussen de Nederlander en de McLaren-coureurs was de Brit de constante 'best of the rest'. Met de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht worden, is daar mogelijk verandering in te brengen. De Brit wil dan ook titelkandidaat worden en heeft zijn zinnen gezet op de top van de sport.

Russell wil vechten tegen Verstappen

De Mercedes-coureur is duidelijk over zijn wensen. "Ik weet zeker dat ik me kan meten met de topcoureurs", zo citeert Formule1.nl. Hij heeft ook meteen één coureur in gedachten tegen wie hij het liefst wil racen: "Max is op dit moment duidelijk de gouden standaard. Ik denk dat hij degene is tegen wie ik het graag zou willen opnemen. Hij is de enige coureur op de grid met wie je teamgenoot zou willen zijn om te zien hoe competitief je eigenlijk bent."

Russell is klaar voor kampioenschap

Hoewel de Brit zijn beste resultaat in het coureurskampioenschap heeft weten te evenaren met zijn vierde plaats in 2022, is hij niet tevreden. Zo wil hij vechten voor het kampioenschap en is hij dan ook vastberaden: "Ik ben er nu klaar voor, maar ik weet dat ik geduld moet hebben." De Zilverpijlen beginnen in 2026 eveneens met een schone lei, dus de kansen liggen voor het oprapen. De Brit is in ieder geval klaar om de uitdaging aan te gaan.

