Sinds vrijdag staat het motorfoefje centraal binnen de Formule 1. Mercedes en Red Bull zouden een manier hebben gevonden om extra prestaties uit de 2026-power unit te halen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou een voormalig medewerker van Mercedes de informatie bij rivalen hebben verspreid.

Vrijdag meldden diverse media dat er een rel gaande is tussen de verschillende motorleveranciers in de Formule 1. Het gaat specifiek om de compressieverhouding van de power units voor het komende seizoen. Voor 2026 is deze reglementair vastgelegd op 16:1, terwijl dit de afgelopen jaren 18:1 was. Mercedes en Red Bull zouden echter manieren hebben gevonden om de compressie tijdens het rijden alsnog op 18:1 te krijgen, waardoor ongeveer 15 pk extra zou zijn gewonnen. De FIA meet de compressieverhouding wel, maar het is vergelijkbaar met de flexibele vleugels uit 2024: die werden bij de statische FIA-tests goedgekeurd, maar leverden tijdens het rijden wél het gewenste voordeel op.

'Voormalig Mercedes-teamlid lekt foefje'

Het medium meldt dat het nieuws dat Mercedes en Red Bull mogelijk de grijze gebieden van het nieuwe reglement opzoeken, mogelijk afkomstig is van een ex-medewerker van Mercedes. Het zou gaan om een interne lek, waarbij de informatie is gedeeld met rivaliserende teams. "Het is opvallend dat de vermoedens over Mercedes en Red Bull al vorm kregen nog voordat de motoren ook maar één kilometer op het circuit hadden afgelegd. Zoals vaak gebeurt in de ‘Silicon Valley’ van de autosport, is het soms voldoende dat een medewerker van team verandert om de activiteiten van een team of motorleverancier aan directe concurrenten bekend te worden", zo schrijft het medium.

Motorsport-Magazine meldde vrijdag ook dat Honda en Audi er alles aan doen bij de FIA om de vermeende truc te laten verbieden, terwijl Mercedes en Red Bull juist worden beticht van het gebruik van het grijze gebied in de regels.

