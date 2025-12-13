Vloekende Norris bedankt zieke Verstappen, FIA vreest voor diskwalificaties | GPFans Recap

Na de algemene vergaderingen van de FIA en de officiële FIA Prize Giving Ceremony, waar Lando Norris dan eindelijk zijn WK-beker van de Formule 1 in ontvangst mocht nemen, hebben we genoeg te bespreken. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Afgelopen avond was het FIA-gala waar alle kampioenen van de verschillende kampioenschappen waar de autosportbond over gaat, bij elkaar kwamen. Lando Norris en Zak Brown kwamen onder andere naar voren om een speech te geven. De eerstgenoemde besloot het f-woord te gebruiken, nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn kapsel opnieuw had verfrommeld - een bijzonder gala dus. Verder is de FIA met nieuwe regels gekomen omtrent de actieve aerodynamica, heeft Nico Rosberg de gevolgen van zijn crash in Spanje in 2016 met toenmalig ploegmaat Lewis Hamilton onthuld, en vertelt Norris over Yuki Tsunoda.

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

Lando Norris heeft afgelopen avond dan eindelijk zijn WK-beker in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde bij de officiële FIA Prize Giving Ceremony in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. De McLaren-coureur bedankt niet alleen zijn eigen team, maar ook Max Verstappen. "Mijn felicitaties en dank gaan uit naar McLaren dat ze ons een ongelooflijke auto hebben gegeven, wat het ons soms wel heel makkelijk heeft gemaakt", begon Norris in zijn speech. "We hebben er tot het einde van het seizoen veel overwinningen mee kunnen behalen." Lees hier het hele artikel over de speech van wereldkampioen Lando Norris bij het FIA-gala.

Brown bevestigt terugkeer papaya rules in 2026: "Iedereen zei dat het onmogelijk was"

CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella waren afgelopen avond uiteraard ook aanwezig in Tasjkent voor de FIA Prize Giving Ceremony. Niet alleen Lando Norris als McLaren-coureur is wereldkampioen geworden, maar dat is McLaren ook als team. De eerstgenoemde laat weten dat we volgend jaar opnieuw de 'papaya rules' mogen verwachten. "Wat een fantastisch seizoen, alle mannen en vrouwen bij McLaren hebben ongelooflijk werk verricht, geleid door onze twee geweldige coureurs en door Andrea", begon Brown op het podium. "Om de laatste race van het seizoen in te gaan met twee coureurs die nog altijd vochten om het wereldkampioenschap... Iedereen zei dat het onmogelijk was." Lees hier het hele artikel over de McLaren-CEO die bij het FIA-gala al op volgend jaar vooruitblikt.

Ben Sulayem grapt na gevloek Norris: 'Geen boete, dat geld heb je nodig voor je kapper'

De FIA Prize Giving Ceremony vond afgelopen avond plaats in Tasjkent en Mohammed Ben Sulayem vond dat een goed moment om, opnieuw, aan het kapsel van Lando Norris te zitten. De president van de FIA speelde in op de meme die sinds Abu Dhabi rondgaat en grapte vervolgens over het gevloek van de McLaren-coureur. "Toen je het f-woord zei, wilde ik je een boete geven van vijfduizend euro, maar ik denk dat je dat geld beter kunt gebruiken voor je kapsel, nu ik dat verpest heb." Lees hier het hele artikel over de FIA-president die grapt over het gevloek van Lando Norris.

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

De Formule 1-bolides van 2026 zullen gebruikmaken van actieve aerodynamica, waarbij de voor- en achtervleugel plat komen te liggen op de rechte stukken en omhoog komen voor de bochten om downforce te genereren. Eerste heette dit X-modus en Y-modus, maar tegenwoordig wordt het simpelweg 'rechte stuk'-modus en 'bochten'-modus genoemd. De FIA is echter bang voor de gevolgen, als er bijvoorbeeld plotseling een regenbui over het circuit trekt of als de grip onverwachts verdwijnt. De 'gedeeltelijke'-modus moet de oplossing bieden. Lees hier het hele artikel over de nieuwe regels omtrent actieve aerodynamica van volgend jaar.

Rosberg en Hamilton betaalden zeven ton voor eerste zege Verstappen: "Stond in ons contract"

Na afloop van de 2025-seizoensfinale in Abu Dhabi staat de teller inmiddels op 71, maar de allereerste Grand Prix-zege van Max Verstappen gebeurde in Spanje in 2016. Het kwam nadat Nico Rosberg en Lewis Hamilton zichzelf hadden uitgeschakeld. Het duo van het toen ongelooflijk dominante Mercedes moest zelf de schade betalen, zo heeft de eerstgenoemde onthuld. "Ik had een contract dat ik moest ondertekenen, waarin stond dat als we als teamgenoten zouden crashen, dan moesten we de rekening 50-50 voor ons nemen. We hebben de rekening voor Barcelona dus moeten delen. Het was €360.000. Dat was pijnlijk", aldus Rosberg bij Sky Sports F1. Lees hier het hele artikel over het prijskaartje van de welbekende Mercedes-crash in Spanje in 2016.

Norris hekelt Red Bull-beslissing voor 2026: "Triest dat Tsunoda er niet bij is"

Lando Norris moet lachen, wanneer hij terugblikt op de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Tijdens de race kwam hij Yuki Tsunoda tegen, die poogde hem op te houden om zo Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen te helpen. Norris zag het wel aankomen. Waar hij echter van baalt, is dat de Japanner in 2026 niet op de grid staat. Het was close. Ik wist dat Yuki ging proberen mijn leven zuur te maken, dat wisten we voor de race al", vertelde Norris tegenover de media. "Het heeft zeker gedaan waar hij voor ingehuurd was. Maar weet je, ik hou van Yuki. Hij is een van de meest coole, grappige en oprechte mensen." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die Yuki Tsunoda gaat missen volgend jaar.

