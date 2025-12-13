Brown bevestigt terugkeer papaya rules in 2026: "Iedereen zei dat het onmogelijk was"
CEO Zak Brown en teambaas Andrea Stella waren afgelopen avond uiteraard ook aanwezig in Tasjkent voor de FIA Prize Giving Ceremony. Niet alleen Lando Norris als McLaren-coureur is wereldkampioen geworden, maar dat is McLaren ook als team. De eerstgenoemde laat weten dat we volgend jaar opnieuw de 'papaya rules' mogen verwachten.
De welbekende papajaregels speelde een belangrijke rol gedurende het Formule 1-seizoen van dit jaar. McLaren poogde Norris en diens teamgenoot Oscar Piastri zo eerlijk mogelijk te behandelen om er zeker van te zijn dat ze geen situatie creëerden waarbij er een nummer-één-coureur zou ontstaan. Maar het afsnoepen van elkaars punten gaf Max Verstappen juist een grotere kans om zijn titelkansen in leven te houden. Norris finishte Abu Dhabi uiteindelijk met slechts twee punten voorsprong op de Red Bull Racing-coureur. Toch wil McLaren niet af van de papajaregels.
Het 'onmogelijke' is ook het plan voor 2026
"Wat een fantastisch seizoen, alle mannen en vrouwen bij McLaren hebben ongelooflijk werk verricht, geleid door onze twee geweldige coureurs en door Andrea", begon Brown op het podium. "Om de laatste race van het seizoen in te gaan met twee coureurs die nog altijd vochten om het wereldkampioenschap... Iedereen zei dat het onmogelijk was. Ik ben heel trots op de manier waarop McLaren racete. Dit is dan ook precies wat we volgend jaar weer van plan zijn."
Stella heel trots op Norris en Piastri
"De coureurs zijn uiteindelijk degenen die de resultaten leveren, de punten, de overwinningen, de podiums, waardoor we constructeurskampioen zijn geworden", voegde Stella toe. "We zijn ook heel trots op hoe onze coureurs zich hebben gedragen, waardoor McLaren zo kon racen. Dit is wat wij doen, racen. We hebben het gedaan met gelijkheid en eerlijkheid. Dus bedankt, Lando en Oscar."
