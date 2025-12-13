Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
Lando Norris heeft afgelopen avond dan eindelijk zijn WK-beker in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde bij de officiële FIA Prize Giving Ceremony in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. De McLaren-coureur bedankt niet alleen zijn eigen team, maar ook Max Verstappen.
Het is niet voor het eerst dat Norris een prijs kreeg uitgereikt tijdens het gala van de internationale autosportbond. In 2014 mocht hij ook al een trofee in ontvangst nemen, nadat hij het wereldkampioenschap karten op zijn naam had geschreven. Na een boel succes in de Formule 4, Formule Renault, Formule 3 en de Formule 2 kwam hij in de Formule 1 terecht, waar hij na zeven seizoenen zijn eerste WK-titel heeft verdiend. Norris versloeg Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri vorig weekend in Abu Dhabi. De Nederlander van Red Bull Racing kon er vanwege griep niet bij zijn in Tasjkent, maar speelde toch een rol in de speech van Norris.
Dominante auto
"Mijn felicitaties en dank gaan uit naar McLaren dat ze ons een ongelooflijke auto hebben gegeven, wat het ons soms wel heel makkelijk heeft gemaakt", begon Norris in zijn speech. "We hebben er tot het einde van het seizoen veel overwinningen mee kunnen behalen. Dit fantastische team heeft me de afgelopen jaren zo veel geholpen om te verbeteren. Dat heeft ons in het team gevormd wat we nu zijn, om als McLaren twee achtereenvolgende constructeurskampioenschappen te pakken."
Norris bedankt Verstappen
De Brit wilde ook Verstappen bedanken: "En Max, bedankt dat je ons het gehele seizoen hebt uitgedaagd en dat je ons onder druk hebt gezet. Dat is wat Max altijd doet", zei Norris lachend. "Maar ongelooflijk... Dit is een droom voor een heleboel coureurs en ik heb eindelijk die droom waar mogen maken. Het is geweldig dat ik kon opgroeien met McLaren en om te kunnen racen tegen al die wereldkampioenen, Lewis [Hamilton], Max, Sebastian [Vettel], Fernando [Alonso], om ze te verslaan en dat is ons dit jaar gelukt. Ik ben heel trots en heel blij. Ik was zondag heel emotioneel en daarna heel dronken."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen krijgt nieuwe bijnaam na lovende woorden van rookies: "Hij steunt ons veel"
- 3 minuten geleden
Ben Sulayem grapt na gevloek Norris: 'Geen boete, dat geld heb je nodig voor je kapper'
- 55 minuten geleden
- 9
Brown bevestigt terugkeer papaya rules in 2026: "Iedereen zei dat het onmogelijk was"
- 1 uur geleden
- 3
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 2 uur geleden
- 5
Verstappen eerlijk over omgaan met druk in F1: "Sommige zaken moeten echt in je zitten"
- 3 uur geleden
F1 introduceert déze nieuwe foefjes om in te halen in 2026 | GPFans Special
- Vandaag 08:29
- 5
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december