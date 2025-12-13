Lando Norris heeft afgelopen avond dan eindelijk zijn WK-beker in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde bij de officiële FIA Prize Giving Ceremony in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. De McLaren-coureur bedankt niet alleen zijn eigen team, maar ook Max Verstappen.

Het is niet voor het eerst dat Norris een prijs kreeg uitgereikt tijdens het gala van de internationale autosportbond. In 2014 mocht hij ook al een trofee in ontvangst nemen, nadat hij het wereldkampioenschap karten op zijn naam had geschreven. Na een boel succes in de Formule 4, Formule Renault, Formule 3 en de Formule 2 kwam hij in de Formule 1 terecht, waar hij na zeven seizoenen zijn eerste WK-titel heeft verdiend. Norris versloeg Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri vorig weekend in Abu Dhabi. De Nederlander van Red Bull Racing kon er vanwege griep niet bij zijn in Tasjkent, maar speelde toch een rol in de speech van Norris.

Dominante auto

"Mijn felicitaties en dank gaan uit naar McLaren dat ze ons een ongelooflijke auto hebben gegeven, wat het ons soms wel heel makkelijk heeft gemaakt", begon Norris in zijn speech. "We hebben er tot het einde van het seizoen veel overwinningen mee kunnen behalen. Dit fantastische team heeft me de afgelopen jaren zo veel geholpen om te verbeteren. Dat heeft ons in het team gevormd wat we nu zijn, om als McLaren twee achtereenvolgende constructeurskampioenschappen te pakken."

Norris bedankt Verstappen

De Brit wilde ook Verstappen bedanken: "En Max, bedankt dat je ons het gehele seizoen hebt uitgedaagd en dat je ons onder druk hebt gezet. Dat is wat Max altijd doet", zei Norris lachend. "Maar ongelooflijk... Dit is een droom voor een heleboel coureurs en ik heb eindelijk die droom waar mogen maken. Het is geweldig dat ik kon opgroeien met McLaren en om te kunnen racen tegen al die wereldkampioenen, Lewis [Hamilton], Max, Sebastian [Vettel], Fernando [Alonso], om ze te verslaan en dat is ons dit jaar gelukt. Ik ben heel trots en heel blij. Ik was zondag heel emotioneel en daarna heel dronken."

