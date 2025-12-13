De FIA Prize Giving Ceremony vond afgelopen avond plaats in Tasjkent en Mohammed Ben Sulayem vond dat een goed moment om, opnieuw, aan het kapsel van Lando Norris te zitten. De president van de FIA speelde in op de meme die sinds Abu Dhabi rondgaat en grapte vervolgens over het gevloek van de McLaren-coureur.

Ben Sulayem staat erom bekend dat hij af en toe een beetje vreemde acties uithaalt na afloop van Formule 1-races, wat hem op een grappige maar ook negatieve manier in de spotlight brengt. Dat was na de seizoensfinale niet anders. Norris had net het wereldkampioenschap binnengesleept in Abu Dhabi en nam plaats op de bank in de cooldown room. Ben Sulayem besloot daar om hard over het hoofd van de Britse coureur te aaien en diens kapsel in de war te brengen.

Toch geen boete voor Norris?

Toen Norris in Oezbekistan het podium op kwam om de WK-beker in ontvangst te nemen, deed hij het alweer. Gelukkig zag de kersverse F1-kampioen de lol er wel van in en om Ben Sulayem terug te stangen, besloot hij een scheldwoord in zijn speech te gebruiken. "We hebben geweldige momenten meegemaakt, geweldige overwinningen. Monaco was een droom van mij, winnen op Silverstone ook. We hebben wel wat fouten gemaakt en f*ck-ups gehad." Norris grapte dat hij de FIA-boete voor gevloek zich kan veroorloven nu hij wereldkampioen is.

Ben Sulayem reageerde: "Toen je het f-woord zei, wilde ik je een boete geven van vijfduizend euro, maar ik denk dat je dat geld beter kunt gebruiken voor je kapsel, nu ik dat verpest heb." Het lijkt erop dat de FIA-president de grap toch wel kan waarderen en dat Norris geen straf krijgt van de autosportbond.

