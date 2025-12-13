Lando Norris moet lachen, wanneer hij terugblikt op de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Tijdens de race kwam hij Yuki Tsunoda tegen, die poogde hem op te houden om zo Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen te helpen. Norris zag het wel aankomen. Waar hij echter van baalt, is dat de Japanner in 2026 niet op de grid staat.

Norris moest afgelopen zondag op het Yas Marina Circuit een relatief vroege pitstop te maken om in de verdediging te gaan ten opzichte van de undercut van Charles Leclerc en George Russell. Hij moest zich een weg banen door het verkeer om een podiumplek veilig te stellen en daarmee ook de WK-titel. De McLaren-coureur kwam onder andere Tsunoda tegen. Hij drukte Norris op het lange rechte stuk tussen bochten vijf en zes van de baan. Ook al haalde hij Tsunoda buiten de witte lijnen in, toch kreeg Norris geen straf. Tsunoda kreeg dat wel voor het meermaals veranderen van richting.

Norris gaat Tsunoda missen

"Het was close. Ik wist dat Yuki ging proberen mijn leven zuur te maken, dat wisten we voor de race al", vertelde Norris tegenover de media, terugblikkend op Abu Dhabi. "Het heeft zeker gedaan waar hij voor ingehuurd was. Maar weet je, ik hou van Yuki. Hij is een van de meest coole, grappige en oprechte mensen. Het is triest dat hij er volgend jaar niet meer bij is in de Formule 1. Hij is een sterke coureur en het is zo jammer... Buiten de baan, tijdens de parade voor de race ook, is hij altijd een van de eersten om mij te feliciteren of om hallo te zeggen."

Isack Hadjar wordt de nieuwe teamgenoot van Verstappen in 2026 na een prima debuutseizoen bij Racing Bulls. Arvid Lindblad volgt de jonge Fransman op bij het Red Bull-zusterteam. De resultaten van Tsunoda waren niet goed genoeg om zijn zitje te behouden - hij werd zeventiende in de eindstand met 33 punten -, maar blijft wel in de F1-paddock als Red Bull-reservecoureur.

