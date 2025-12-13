FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
De FIA en de Formule 1 vrezen voor gevaarlijke crashes en allerlei diskwalificaties bij de introductie van de nieuwe technische reglementen. Er zijn daarom nieuwe regels gekomen met betrekking tot de actieve aerodynamica in een poging dit te voorkomen. Dit moet bepaalde risico's wegnemen of in ieder geval sterk verminderen tijdens regenraces.
De bolides van 2026 zullen dus gebruikmaken van actieve aerodynamica, waarbij de voor- en achtervleugel plat komen te liggen op de rechte stukken en omhoog komen voor de bochten om downforce te genereren. Eerste heette dit X-modus en Y-modus, maar tegenwoordig wordt het simpelweg 'rechte stuk'-modus en 'bochten'-modus genoemd. De FIA is echter bang voor de gevolgen, als er bijvoorbeeld plotseling een regenbui over het circuit trekt of als de grip onverwachts verdwijnt. De 'gedeeltelijke'-modus moet de oplossing bieden.
Diskwalificaties en crashes
Eerst was het plan voor volgend jaar dat de wedstrijdleiding de 'rechte stuk'-modus zou deactiveren uit veiligheid bij nat weer, zoals dat tussen 2011 en dit jaar gebeurde met de DRS. Maar als de auto's constant in 'bochten'-modus staan, wordt er op de rechte stukken veel meer downforce gegenereerd dan teams kunnen anticiperen. Een soortgelijke situatie vond vorige maand in Las Vegas plaats, toen de McLarens werden gediskwalificeerd, omdat de rijhoogte verkeerd was ingecalculeerd. De vloer ligt dan op hoge snelheid dichter tegen het asfalt, waardoor de plank sneller kan slijten met diskwalificaties tot gevolg. Verder hebben simulaties van de teams aangetoond dat door flauwe bochten waar de 'rechte stuk'-modus normaal gesproken gebruikt kan worden, de auto's volledig ondersturen en crashen, als de baan ook maar een beetje vochtig is.
Gedeeltelijke-modus moet oplossing bieden
Naast de 'rechte stuk'-modus en 'bochten'-modus komt er een 'gedeeltelijke'-modus, zo hebben de teams en de FIA afgesproken. Volgens de nieuwe sportieve reglementen van 2026 zal de voorvleugel dan plat liggen en de achtervleugel zal omhoog staan, een combinatie van de twee modi. Als het te hard regent tijdens een Grand Prix kan de wedstrijdleiding dus de 'rechte stuk'-modus deactiveren en als het droger wordt, maar nog niet volledig droog is, kan de wedstrijdleiding overstappen op de 'gedeeltelijke'-modus in plaats van dat de 'bochten'-modus als enige geactiveerd blijft. Dit moet diskwalificaties vanwege plankslijtage voorkomen, als alleen de 'bochten'-modus gebruikt mag worden, en crashes door onderstuur voorkomen, als de 'rechte stuk'-modus gebruikt mag worden bij weinig grip.
