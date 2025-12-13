Na afloop van de 2025-seizoensfinale in Abu Dhabi staat de teller inmiddels op 71, maar de allereerste Grand Prix-zege van Max Verstappen gebeurde in Spanje in 2016. Het kwam nadat Nico Rosberg en Lewis Hamilton zichzelf hadden uitgeschakeld. Het duo van het toen ongelooflijk dominante Mercedes moest zelf de schade betalen, zo heeft de eerstgenoemde onthuld.

Zoals wel vaker in dat tijdperk van de Formule 1 hadden de Zilverpijlen de voorste startrij geclaimd. Hamilton mocht vanaf de pole position vertrekken op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar Rosberg kwam beter weg en nam de leiding over. Richting bocht vier ging Rosberg in de verdediging en Hamilton kwam op het gras terecht. De twee Mercedes-coureurs crashten en dat zou uiteindelijk de deur openen voor Verstappen, die als vervanger van Daniil Kvyat zijn eerste race voor Red Bull Racing verreed. Daniel Ricciardo pakte eerst de leiding, maar zou een driestopper doen. Verstappen won met een tweestopper voor Kimi Räikkonen en Sebastian Vettel.

Zeven ton voor crash als teamgenoten

Na de crash kwam Niki Lauda met regels voor Rosberg en Hamilton. "We zouden erover nadenken om hen te ontslaan, omdat we hier teamplayers zijn en we kunnen elkaar niet vernietigen", zei de toenmalig Mercedes-adviseur bij Graham Bensinger. Lauda voegde toe dat als de crash iemands schuld was, dan was het die van Rosberg.

De Duitser heeft na de afgelopen race in Abu Dhabi onthuld dat hij en Hamilton de schade moesten betalen: "Ik had een contract dat ik moest ondertekenen, waarin stond dat als we als teamgenoten zouden crashen, dan moesten we de rekening 50-50 voor ons nemen. We hebben de rekening voor Barcelona dus moeten delen. Het was €360.000. Dat was pijnlijk", aldus Rosberg bij Sky Sports F1. De totale kosten van de crash waren dus €720.000.

