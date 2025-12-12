Lando Norris onthult in een gesprek met Sky Sports News dat hij voor de tweede helft van het seizoen een psycholoog in de arm heeft genomen. De Brit wist zijn zenuwen in bedwang te houden en was gefocust in Abu Dhabi, wat uiteindelijk resulteerde in het binnenhalen van de titel op slechts twee punten voorsprong van Max Verstappen.

De McLaren-coureur werd in 2024 de vicekampioen en destijds werd er veelvuldig gewezen naar zijn mentale kracht. Toch wisten hij en teamgenoot Oscar Piastri in 2025 te domineren in de eerste helft van het jaar, wat resulteerde in een onderling gevecht om de titel. Het was vooral de tweede helft van het seizoen waarin de rol van de psycholoog een grote rol heeft gespeeld, zo legt Norris uit.

Psycholoog 'zeer' belangrijk voor titelkans Norris

"In de tweede helft van het seizoen had ik de hulp van de psycholoog nodig", zo opent Norris. De psycholoog hielp hem om de afleiding uit zijn hoofd te zetten, zodat hij zich kon focussen. "Aan het einde van het seizoen had ik maar twee punten nodig, weet je? Er zijn genoeg plekken waar ik meer punten had kunnen halen, maar ook plekken waar ik meer punten had kunnen verliezen", zo legt Norris uit. Hoewel de Brit niet precies kan zeggen hoeveel impact de mentale training op hem heeft gehad, is hij ervan overtuigd dat hij hierdoor sterker in het leven stond in de tweede helft van het seizoen.

Norris won zonder veranderen

De Brit is open geweest over zijn mentale gezondheid, waardoor enkele analisten twijfelden aan de kampioenschapskansen. Toch legt Norris uit dat hij niet heeft gewonnen door zijn persoonlijkheid te moeten veranderen. "Ik won zonder het te hoeven veranderen, wat zeker een van de coolste delen ervan is. Ik ben niet geboren met dat natuurlijke vechtersinstinct, maar het is niet zo dat je dat alleen nodig hebt om te winnen," zo legt de McLaren-coureur uit. Norris geeft wel toe dat hij misschien soms te veel over zichzelf vertelt aan de media, maar staat liever in zijn waarheid. "Wat ik het meest haat, is het tegenovergestelde: een slechte prestatie leveren en iemand die zegt: 'Dat is oké, het komt wel goed.' Want dat is gewoon niet het geval. Het is een eerlijke brutaliteit die me heeft gemaakt tot wie ik vandaag ben."