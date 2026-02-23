Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2026
Na de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, de seizoensfinale van 2025, werd de eindstand in het constructeurskampioenschap bekend. Dat betekent dat we de balans op kunnen maken met betrekking tot welk Formule 1-team hoeveel tijd in de windtunnel krijgt tijdens de eerste helft van 2026.
De windtunnel speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van F1-auto's. Teams kunnen dan namelijk goed zien hoe de aerodynamische onderdelen reageren op de luchtstroom en vice versa. Zeker met het oog op de nieuwe technische reglementen, waarbij dus niet alleen de power units maar ook het chassis en het bodywork op de schop gaan, is windtunneltijd extra belangrijk. Om de kosten een beetje te dekken, mogen teams niet ongelimiteerd tests uitvoeren in de windtunnel. Tevens staat er nooit een F1-auto in de windtunnel, maar altijd een schaalmodel die niet groter mag zijn dan 60% van de daadwerkelijke afmetingen.
Reglementen rondom de windtunnel
Eén jaar bestaat uit zes ATP's, aerodynamische testperiodes. Tijdens één ATP mogen 320 runs in de windtunnel worden uitgevoerd. Het telt als een 'run' als de windsnelheid boven de 5 meter per seconde (18 kilometer per uur) ligt. Tijdens die 320 runs mag er in totaal 80 uur gebruik worden gemaakt van 'wind on'-tijd. Bij 'wind on' ligt de windsnelheid boven de 15 m/s (54 km/h). Een team mag tijdens één ATP - als het 100% van de windtunneltijd mag gebruiken - niet langer dan 400 uur in de windtunnel staan.
Red Bull heeft meer windtunneltijd dan McLaren
Na drie ATP's, dus na een half seizoen of twaalf raceweekenden, bepaalt het constructeurskampioenschap hoe lang een team in de windtunnel mag staan. Hoe beter je het doet, hoe minder tijd je in de windtunnel mag besteden. McLaren ondervindt hier dus het grootste nadeel van als wereldkampioen. Zij moeten zich aan 70% van alle bovenstaande limieten houden, dus 224 in plaats van 320 runs, 56 in plaats van 80 uur 'wind on'-tijd, en 280 in plaats van 400 uur totale tijd per ATP. Per positie lager komt er 5% bij, totdat het bij 115% komt voor de nummer tien of voor nieuwe teams.
|Team
|Tijd in de windtunnel
tijdens tweede seizoenshelft 2025
|Tijd in de windtunnel
tijdens eerste seizoenshelft 2026
|McLaren
|70%
|70%
|Mercedes
|75%
|75%
|Red Bull
|85%
|80%
|Ferrari
|80%
|85%
|Williams
|90%
|90%
|Racing Bulls
|100%
|95%
|Aston Martin
|105%
|100%
|Haas
|95%
|105%
|Alpine
|115%
|115%
|Audi
|110% (als Kick Sauber)
|115% (als nieuw team)
|Cadillac
|115%
|115%
|Kick Sauber
|110%
|– (doet in 2026 niet mee)
