De afgelopen 24 uur is er veel te doen geweest rondom Gianpiero Lambiase, de engineer van Max Verstappen die we vlak na de 'verloren' seizoensfinale in Abu Dhabi in tranen aan de pitmuur zagen. Opnieuw blijkt nu dat hij afgelopen weken grote offers maakte voor 'vriend' Verstappen.

Eerder dit jaar moest Lambiase twee Grands Prix missen door privéomstandigheden. Op dat moment werd hij vervangen door Simon Rennie. Het is echter welbekend dat Verstappen een ontzettend goede relatie heeft met zijn engineer. Eerder zei de viervoudig wereldkampioen zelfs dat hij zich geen situatie zonder Lambiase zou kunnen voorstellen en mogelijk zou stoppen als de Britse strateeg zou vertrekken bij het team. Op zondag zagen we hem ontzettend geëmotioneerd aan de pitmuur van Red Bull zitten vlak na het niet winnen van het wereldkampioenschap door Verstappen.

Rumoer

Later kwam daar ook nog eens het nieuws bovenop dat de rol van Lambiase in de winter besproken zou gaan worden. Dit heeft verder niks te maken met het functioneren van de Red Bull-engineer, maar meer met het feit dat het dus privéomstandigheden bij hem spelen. Mogelijk wordt er gekeken naar een nieuwe, hogere rol, waarbij hij dan wel afscheid zou nemen als de engineer van Verstappen. Een constructie die enkel in werking zal treden wanneer alle partijen het daarmee eens zijn. De Telegraaf-journalist Erik van Haren, doorgaans goed op de hoogte van alles wat er binnen Red Bull speelt, liet later dan weer weten niet op de hoogte te zijn van dergelijke berichten.

Lambiase tóch aanwezig

Dat er echter veel aan de hand is in het leven van Lambiase, dat is een gegeven. Dat hij bovendien heel veel overheeft voor Red Bull en met name voor Verstappen, staat ook als een paal boven water. De Limburger weet namelijk te melden dat Lambiase eigenlijk ook tijdens de Grand Prix van Qatar verstek zou laten gaan wegens de dingen die in zijn leven spelen. Na de Grand Prix van Las Vegas was de titel echter weer een zeer realistische mogelijkheid voor Red Bull en Verstappen, waardoor hij besloot tóch aanwezig te zijn om zijn 'vriend' te helpen. Een prachtige actie van Lambiase, die ook mede verklaart waarom hij na het vallen van de vlag in Abu Dhabi én het horen van het bericht van Verstappen zo in tranen was.

