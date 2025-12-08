Vermeulen duidelijk over teamgenoot Verstappen: 'Red Bull tegen McLaren is één tegen twee'
Vermeulen duidelijk over teamgenoot Verstappen: 'Red Bull tegen McLaren is één tegen twee'
Raymond Vermeulen blikt met trots terug op de comeback van Max Verstappen in het Formule 1-seizoen van 2025. Tegelijkertijd is de manager van de Limburger niet te spreken over het feit dat Red Bull Racing constant slechts één auto vooraan het veld heeft gehad. Dat was tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi opnieuw het geval.
Verstappen presteerde op het Yas Marina Circuit maximaal. Hij was het snelst tijdens de kwalificatie, mocht vanaf de pole position vertrekken, behield de leiding en gaf deze alleen eventjes op toen Oscar Piastri langer buiten bleef, en kwam als eerste aan de finish. Meer kon hij niet doen. Of hij de WK-titel zou pakken, hing af van hoe Lando Norris zou presteren. Die had niets meer dan een podiumfinish nodig. De derde plaats werd nog wel bedreigd door een verrassend snelle Charles Leclerc in de openingsfase, maar het duurde niet lang of Norris reed weg van de Ferrari.
Vermeulen bekritiseert teamgenoot Verstappen
"Vandaag zag je weer dat wij [Red Bull] het met één auto moeten doen, tegenover twee McLarens. En dat de andere teams het superlastig hebben om erbij te komen", begon Vermeulen direct na de race tegenover De Telegraaf. Tsunoda was gedurende de wedstrijd nergens te vinden. Alleen door buiten te blijven zonder pitstop kon hij eventjes voor Norris terechtkomen, maar een plan om ten opzichte van de McLaren-coureur te verdedigen mislukte. De Japanner kreeg ook nog eens een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt op zijn superlicentie voor het te vaak van richting veranderen op het rechte stuk.
Trots op ommekeer in tweede seizoenshelft
Vermeulen blikte wel wat positiever terug op hoe het Verstappen verging na de zomerstop: "Na de race in Zandvoort was het verschil met de eerste plek 104 punten. Ik denk dat we er trots op mogen zijn, hoe we het hebben omgedraaid en zijn teruggekomen in een gevecht dat er eigenlijk niet was. Natuurlijk zijn we af en toe een beetje geholpen door McLaren, maar Max heeft zelf een ongelooflijk en constant jaar gedraaid."
Gerelateerd
Net binnen
Pérez reageert lachend op gestuntel van Tsunoda na incident met Norris | F1 Shorts
- 19 minuten geleden
- 44
Verstappen kijkt niet uit naar FIA-prijsuitreiking: "Een beetje onzin eigenlijk"
- 34 minuten geleden
Hamilton sluit seizoen positief af, maar krijgt geen reactie: "Heb je dat bericht gehoord?"
- 57 minuten geleden
Norris heeft spijt van uitspraken over Verstappen: "Wou dat het nooit uit mijn mond was gekomen"
- 1 uur geleden
- 7
Plooij baalt nog altijd van verlies uitzendrechten aan Viaplay: "Vreselijk"
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen plaagt Piastri tijdens persconferentie: "Dan was jij de kampioen geweest"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- Gisteren 11:22
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- Gisteren 18:24
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november