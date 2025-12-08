Raymond Vermeulen blikt met trots terug op de comeback van Max Verstappen in het Formule 1-seizoen van 2025. Tegelijkertijd is de manager van de Limburger niet te spreken over het feit dat Red Bull Racing constant slechts één auto vooraan het veld heeft gehad. Dat was tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi opnieuw het geval.

Verstappen presteerde op het Yas Marina Circuit maximaal. Hij was het snelst tijdens de kwalificatie, mocht vanaf de pole position vertrekken, behield de leiding en gaf deze alleen eventjes op toen Oscar Piastri langer buiten bleef, en kwam als eerste aan de finish. Meer kon hij niet doen. Of hij de WK-titel zou pakken, hing af van hoe Lando Norris zou presteren. Die had niets meer dan een podiumfinish nodig. De derde plaats werd nog wel bedreigd door een verrassend snelle Charles Leclerc in de openingsfase, maar het duurde niet lang of Norris reed weg van de Ferrari.

Vermeulen bekritiseert teamgenoot Verstappen

"Vandaag zag je weer dat wij [Red Bull] het met één auto moeten doen, tegenover twee McLarens. En dat de andere teams het superlastig hebben om erbij te komen", begon Vermeulen direct na de race tegenover De Telegraaf. Tsunoda was gedurende de wedstrijd nergens te vinden. Alleen door buiten te blijven zonder pitstop kon hij eventjes voor Norris terechtkomen, maar een plan om ten opzichte van de McLaren-coureur te verdedigen mislukte. De Japanner kreeg ook nog eens een tijdstraf van 5 seconden en 1 strafpunt op zijn superlicentie voor het te vaak van richting veranderen op het rechte stuk.

Trots op ommekeer in tweede seizoenshelft

Vermeulen blikte wel wat positiever terug op hoe het Verstappen verging na de zomerstop: "Na de race in Zandvoort was het verschil met de eerste plek 104 punten. Ik denk dat we er trots op mogen zijn, hoe we het hebben omgedraaid en zijn teruggekomen in een gevecht dat er eigenlijk niet was. Natuurlijk zijn we af en toe een beetje geholpen door McLaren, maar Max heeft zelf een ongelooflijk en constant jaar gedraaid."

