Hamilton gaat telefoon in prullenbak gooien: "Niemand kan me bereiken"
Lewis Hamilton kan het boek van het zeer teleurstellende 2025-seizoen eindelijk definitief sluiten. Het eerste jaar bij Ferrari werd een bijzonder jaar, waarin hij geen één keer het podium behaalde en het allemaal zijn mentale gesteldheid ook niet ten goede kwam. Nu is hij klaar om in de winterstop even volledig te verdwijnen voor iedereen.
Dat vertelt Hamilton in gesprek met ESPN. De zevenvoudig wereldkampioen heeft helemaal genoeg van alles en gaat zich onttrekken aan de buitenwereld, zo vertelt hij na zijn eerste zware seizoen bij Ferrari. "Ik kan niet wachten om weg te komen van dit alles", zo zegt Hamilton, die als zesde eindigde in het kampioenschap en geen podium behaalde. De afgelopen weken waren bovendien een bijzonder teleurstellend slot van het seizoen, waardoor we hem meermaals zeer teleurgesteld voor de camera zagen.
Loskoppelen
Na afloop van de Abu Dhabi GP, waar Hamilton zich na een turbulent seizoen alsnog over een achtste plaats in het kampioenschap wist te vechten, krijgt de Brit de vraag of hij alvast uitkijkt naar volgend seizoen. "Op dit moment kijk ik alleen uit naar de winterstop", zo reageert hij. "Gewoon om los te koppelen, met niemand te praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Ik zal mijn telefoon niet bij me hebben en ik kijk daar naar uit. Helemaal loskoppelen van de matrix."
In de prullenbak
Wanneer hem vervolgens gevraagd wordt of hij ooit zonder telefoon geleefd heeft, antwoordt de Brit: "Nee, ik heb hem over het algemeen altijd bij me gehad. Maar deze keer gaat hij in de prullenbak." Het is niet de eerste keer dat Hamilton somber overkomt in de media de laatste tijd en de vraag is hoe toekomstbestendig het allemaal nog is. De 40-jarige coureur heeft natuurlijk nog een contract staan voor volgend jaar, wanneer de regelrevolutie Ferrari weer terug moet brengen aan de top van het kampioenschap.
