Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi niet alleen hulp van zijn Red Bull Racing-teamgenoot gekregen, maar ook van Fernando Alonso. De Spanjaard grapt dat hij Verstappen nog een factuur zal sturen. Yuki Tsunoda vertelde over zijn eigen teleurstelling, nadat hij Verstappen hulp had verleend.

Verstappen deed in Q2 een dubbele run op een ouder setje softs aan het begin van de sessie. Tijdens een van zijn ronden kreeg hij een slipstream van Alonso. Beide mannen zouden in Q3 terechtkomen. Waar Verstappen de pole pakte, moest Alonso genoegen nemen met de zesde positie, een prima resultaat gezien de snelheid van de Aston Martin. Ook Tsunoda belandde in Q3, al helemaal knap aangezien hij oude onderdelen moest gebruiken, nadat Kimi Antonelli tegen hem op was gecrasht in de pitstraat. Dat gaf hem de kans om een slipstream te geven aan Verstappen tijdens de eerste run van de laatste kwalificatiesessie. Die slipstream had de Nederlander tijdens de tweede run niet nodig.

Verstappen krijgt factuur van Alonso

"Ja", antwoordde Alonso op de vraag van Viaplay of het klopte dat hij een slipstream gaf aan Verstappen in Q2. "Hij had mij een slipstream gegeven in Q1 en dat heeft hij ook een paar keer gedaan in VT2 en VT3. Zo heeft hij bij mij wat credits opgebouwd, die hij tijdens de kwalificatie kon opleveren", lachte de tweevoudig wereldkampioen. "Ik stuur hem nog wel een factuur."

Tsunoda gaf zijn teamgenoot dus een slipstream in Q3: "Ja, richting bocht 9." Tijdens de tweede run van Verstappen mocht de Japanner voor zijn eigen kansen gaan, alleen overschreed hij toen de track limits en dus zette hij alsnog geen rondetijd neer. "Ik heb een rondje gedaan, maar blijkbaar ging ik over de track limits. Het team heeft het al onderzocht, dus verder kan ik er weinig over zeggen."

