Alonso grapt na slipstream aan Verstappen: "Ik stuur hem nog wel een factuur"
Alonso grapt na slipstream aan Verstappen: "Ik stuur hem nog wel een factuur"
Max Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi niet alleen hulp van zijn Red Bull Racing-teamgenoot gekregen, maar ook van Fernando Alonso. De Spanjaard grapt dat hij Verstappen nog een factuur zal sturen. Yuki Tsunoda vertelde over zijn eigen teleurstelling, nadat hij Verstappen hulp had verleend.
Verstappen deed in Q2 een dubbele run op een ouder setje softs aan het begin van de sessie. Tijdens een van zijn ronden kreeg hij een slipstream van Alonso. Beide mannen zouden in Q3 terechtkomen. Waar Verstappen de pole pakte, moest Alonso genoegen nemen met de zesde positie, een prima resultaat gezien de snelheid van de Aston Martin. Ook Tsunoda belandde in Q3, al helemaal knap aangezien hij oude onderdelen moest gebruiken, nadat Kimi Antonelli tegen hem op was gecrasht in de pitstraat. Dat gaf hem de kans om een slipstream te geven aan Verstappen tijdens de eerste run van de laatste kwalificatiesessie. Die slipstream had de Nederlander tijdens de tweede run niet nodig.
Verstappen krijgt factuur van Alonso
"Ja", antwoordde Alonso op de vraag van Viaplay of het klopte dat hij een slipstream gaf aan Verstappen in Q2. "Hij had mij een slipstream gegeven in Q1 en dat heeft hij ook een paar keer gedaan in VT2 en VT3. Zo heeft hij bij mij wat credits opgebouwd, die hij tijdens de kwalificatie kon opleveren", lachte de tweevoudig wereldkampioen. "Ik stuur hem nog wel een factuur."
Tsunoda gaf zijn teamgenoot dus een slipstream in Q3: "Ja, richting bocht 9." Tijdens de tweede run van Verstappen mocht de Japanner voor zijn eigen kansen gaan, alleen overschreed hij toen de track limits en dus zette hij alsnog geen rondetijd neer. "Ik heb een rondje gedaan, maar blijkbaar ging ik over de track limits. Het team heeft het al onderzocht, dus verder kan ik er weinig over zeggen."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen waarschuwt Norris en Piastri na pole, McLaren last extra vergadering in | GPFans Recap
- 49 minuten geleden
- 1
Alonso grapt na slipstream aan Verstappen: "Ik stuur hem nog wel een factuur"
- 1 uur geleden
- 1
Piastri bevestigt extra McLaren-vergadering na pole Verstappen: 'Dit gaan we bespreken'
- 2 uur geleden
- 9
VIDEO | Verstappen na pole in Abu Dhabi: 'Of we een trucje hebben? Dat zien jullie morgen'
- 2 uur geleden
Russell poogde Verstappen op unieke wijze te helpen: "Dit was een hint richting Red Bull"
- 3 uur geleden
- 6
Verstappen grijnst en waarschuwt McLaren: "Laat ze maar uitkijken, ik heb niks te verliezen!"
- Vandaag 18:29
- 12
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november