Mercedes op de bon na crash met Tsunoda en biedt excuses aan bij Red Bull
In de slotfase van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi vond een tweede crash plaats. Waar het eerst Lewis Hamilton was die in bocht 9 in de bandenstapels was beland, gebeurde dit incident in de pitstraat. De FIA heeft na een onderzoek uitspraak gedaan over Yuki Tsunoda en Kimi Antonelli.
Richting het einde van de laatste oefensessie op het Yas Marina Circuit wilde Mercedes en Red Bull hun coureurs nog een run laten doen. Antonelli werd echter naar buiten gestuurd in het pad van Tsunoda met een crash tot gevolg. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft meteen zijn excuses aangeboden. "Het spijt me voor Yuki. Volgens mij hebben we alle goede onderdelen op zijn auto vernield. Het was onze fout en we moeten er gewoon achter komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik weet het niet", klonk het tegenover Sky Sports F1.
Artikel 34.14.a
De stewards zijn er tevens over eens dat Mercedes inderdaad in de fout was gegaan. Het team wordt bestraft voor het overtreden van artikel 34.14.a van het sportief reglement. Hierin staat dat "auto's niet de garage of hun pitbox uit mogen worden gestuurd op een manier dat gevaar kan vormen voor personeel in de pitstraat of voor een andere coureur". De crash tussen Antonelli en Tsunoda levert de Duitse formatie een boete van €10.000 op.
Williams krijgt voor hetzelfde vergrijp een boete van €5.000. De FIA zag dat Alexander Albon in het pad van Esteban Ocon naar buiten werd gestuurd, maar tussen hem en de Haas-coureur vond geen contact plaats.
