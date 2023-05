Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 5 mei 2023 00:15 - Laatste update: 00:27

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

In aanloop naar het raceweekend in Miami liet George Russell weten dat hij niet van plan om zijn rijstijl aan te passen na het incident met Max Verstappen in Silverstone. Daarnaast kondigde de Formule 1 een grootse nieuwe samenwerking aan met PUMA, reageerde de fans teleurgesteld op de speciale livery van Red Bull Racing voor het raceweekend in Miami en werd bekend dat twee kopstukken van Red Bull een overstap naar Ferrari afgeslagen hebben. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Red Bull-kopstukken Balbo en Waché slaan aanbod Ferrari resoluut af'

Volgens het Italiaanse La Gazette dello Sport heeft het team van Ferrari niet één, maar twee prominente Red Bull-figuren proberen weg te kapen bij de Oostenrijkse renstal. De Scuderia zou Enrico Balbo en Pierre Waché, die beiden een grote rol hebben gespeeld in het succes van Red Bull, geprobeerd hebben los te weken bij de Oostenrijkse renstal. Volgens het Italiaanse medium hebben de twee mannen dit aanbod echter afgeslagen. Hele artikel lezen? Klik hier

Fans reageren teleurgesteld op speciale livery Red Bull in Miami: "Is dit echt?"

Het team van Red Bull Racing kondigde enkele weken geleden aan dat het tijdens de Grand Prix van Miami de baan op zou gaan met een door fans ontworpen livery. De Oostenrijkse renstal liet bij die aankondiging al een aantal ontwerpen zien, waar vervolgens niet al te enthousiast op gereageerd werd. Inmiddels heeft Red Bull de definitieve livery tentoongesteld, al is niet iedereen blij met het uiteindelijke ontwerp. De meeste fans hadden namelijk verwacht dat de livery dit keer volledig op de schop zou gaan, maar dit bleek niet het geval. En dat zorgde voor een hoop kritiek. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit zijn alle nieuwe helmdesigns voor de Grand Prix van Miami op een rijtje

De teams en coureurs hebben voor het raceweekend in Miami flink uitgepakt. Zo zal Red Bull Racing dit weekend met een bijzondere livery racen en dragen de Haas-coureurs een speciale overall. Daarnaast hebben een aantal gekozen om met een nieuw en bijzonder helmontwerp de baan op te gaan. Zo is Lando Norris voor een helm gegaan die geïnspireerd is op een strandbal, zal Alexander Albon een golfbal op zijn hoofd dragen en is de thuisheld Logan Sargeant voor een Amerikaans jasje gegaan. Hele artikel lezen? Klik hier

Russell gaat rijstijl niet aanpassen na incident met Verstappen: 'Zijn hier om te vechten'

George Russell is niet van plan om zijn rijstijl aan te passen naar aanleiding van het incident met Max Verstappen in Bakoe. De Britse coureur stelt dat hij hier is om te racen en dat hij zich zeker niet in zal gaan houden. "Ik zal blijven racen zoals ik altijd zou doen", vertelt Russell tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Miami. "Natuurlijk was hij er behoorlijk boos over, maar dat is racen, deze dingen gebeuren. We zijn hier allemaal om te vechten en dat is waar het in de Formule 1 om draait." Hele artikel lezen? Klik hier

Pérez onthult sleutel tot relatie met Verstappen: "Dat komt de relatie ten goede"

Er doen regelmatig geruchten de ronde dat Sergio Pérez een gespannen relatie zou hebben met Max Verstappen. De Mexicaan herkent deze berichtgeving echter totaal niet en is zelfs van mening dat hij juist een hele goede en gezonde werkrelatie onderhoudt met zijn jongere teamgenoot. "Ik kan goed overweg met Max", vertelt de 33-jarige. "Natuurlijk willen we allebei winnen. Maar buiten de auto hebben we een goede relatie." Hele artikel lezen? Klik hier