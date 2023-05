Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 10:31 - Laatste update: 10:38

Sergio Pérez heeft geruchten over een gespannen samenwerking met zijn teamgenoot Max Verstappen tijdens hun waarschijnlijke titelstrijd in het seizoen 2023 verworpen en onthulde de sleutel tot een goede relatie met de tweevoudig wereldkampioen.

De afgelopen twee jaar heeft de Mexicaanse coureur een ondersteunende rol gespeeld bij Red Bull, waarbij zijn jongere collega zowel in 2021 als in 2022 de titel naar zich toe kon trekken. In het geval van de laatste titel was dit op recordbrekende wijze. Dit jaar lijkt de dynamiek van het team iets anders te zijn, met Pérez en Verstappen die elk twee van de eerste vier races van 2023 heeft gewonnen. Hierdoor leidt de regerend kampioen in het kampioenschap bij de coureurs met slechts zes punten. Hoewel alles wijst op een meer verhitte strijd tussen het tweetal dit seizoen, bagatelliseerde Pérez het praten over een breuk. De Mexicaan is van mening dat hij een zeer goede werkrelatie onderhoudt met zijn teamgenoot. "Ik kan goed overweg met Max", aldus de 33-jarige. "Natuurlijk willen we allebei winnen. Maar buiten de auto hebben we een goede relatie."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Persconferentieschema Miami: Verstappen en De Vries aanwezig in persconferentiezaal

Verschillende momenten

Het duo heeft over het algemeen een gezonde werkrelatie gehad bij Red Bull, nadat ze voorafgaand aan de start van het seizoen 2021 voor het eerst teamgenoten van elkaar werden. In de dramatische finale in Abu Dhabi eind 2021 slaagde Pérez erin om Lewis Hamilton succesvol op te houden, waardoor Verstappen terug in de race kwam. De Nederlander noemde de Mexicaan over de boardradio toen "een legende". Vorig jaar waren er momenten, zoals in Brazilië, die suggereerden dat de band van het duo een beetje begon te rafelen. Pérez kreeg de opdracht om Verstappen te laten passeren tijdens de Grand Prix van Spanje, een moment dat Pérez omschreef als 'oneerlijk'. In de Grand Prix van Sao Paulo later in 2022 weigerde Verstappen de gunst terug te betalen. "Ik heb mijn redenen", aldus Verstappen toen over de boardradio.

Pérez ziet overeenkomsten met Verstappen

Ondanks deze incidenten en de verbeterde resultaten van Pérez waardoor ze dichter bij elkaar komen in 2023 dan ooit tevoren, houdt de Mexicaan vol dat het duo prima met elkaar overweg kan. Pérez gelooft ook dat ze vergelijkbare karakters zijn. "Buiten het racen lijken we erg op elkaar. We leiden een apart leven buiten de circuits. Dat komt de relatie zelf ten goede. Over het algemeen hebben we een goede relatie", voegde hij eraan toe.