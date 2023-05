Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 11:14 - Laatste update: 11:14

Enrico Balbo en Pierre Waché, twee belangrijke pionnen van het huidige succes van Red Bul Racing in de Formule 1, hebben een plotseling aanbod gekregen van Ferrari. Ze lijken echter niet te gaan vertrekken richting de Italiaanse renstal. Zeker nu bekend is dat Laurent Mekies vertrekt en volgend jaar naar AlphaTauri gaat om daar teambaas te worden is Ferrari op zoek naar nieuwe werknemers. Daarvoor kijkt het bij de concurrentie.

La Gazetta dello Sport weet te melden dat beide kopstukken van Red Bull een aanbod hebben ontvangen, maar niet naar Ferrari gaan verhuizen. De reden? Balbo maakte vrij snel na het opstarten van de gesprekken bekend dat hij niet weg wil bij het team dat momenteel de Formule 1 domineert. Balbo is momenteel hoofd aerodynamica bij Red Bull en gaat deze positie dus niet verlaten. In het geval van Waché, die momenteel technisch directeur is bij Red Bull, is het anders. Waché besloot namelijk niet eens in gesprek te gaan met de Italiaanse renstal.

Ferrari

In Azerbeidzjan kende Ferrari eigenlijk het eerste echt acceptabele weekend van 2023, wat wel aangeeft wat voor matige start het historische team heeft gekend. Naast alle problemen op de baan is er ook buiten de baan veel gebeurd. Verschillende mensen zijn vertrokken (David Sanchez) of gaan vertrekken (Mekies), waardoor verschillende posities binnen de organisatie op een andere manier worden ingevuld of zelfs nog niet zijn ingevuld. Het maakt het allemaal niet makkelijk voor Frederic Vasseur, sinds dit seizoen pas teambaas bij Ferrari. Hij is genoodzaakt de organisatie flink op de schop te gooien, maar Balbo en Waché gaan dus niet komen. Daarnaast zijn er ook nog tal van werknemers die al aangenomen zijn door Vasseur, maar nog niet kunnen of gaan beginnen met hun werk.

Geen aantrekkingskracht

Zo mislukt er weer een poging om iemand van Red Bull over te nemen, zoals dat eerder al bij Dan Fallows gebeurde. Het is duidelijk dat de Italiaanse renstal ondanks de historie op dit moment niet echt een aantrekkelijke plek is om te gaan werken, zeker als ze weggehaald moeten worden bij de concurrenten. Volgens de Italiaanse krant wordt het zelfs een 'tussenoptie' genoemd, wat wel aangeeft wat voor status Ferrari momenteel heeft in de Formule 1.