Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 22:02 - Laatste update: 22:11

George Russell is niet van plan om zijn rijstijl naar aanleiding van het incident met Max Verstappen in Bakoe aan te passen. De Brit stelt dat hij nog altijd even veel respect heeft voor zijn concurrent, maar dat er voor hem niets veranderd is.

Tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan ging Russell voorbij aan Verstappen, waarna de twee kortstondig contact hadden. Hierbij raakte de wagen van de Nederlander beschadigd. werd er van beide kanten uitgebreid over het incident gesproken, waarbij er ook flinke uitspraken gedaan werden. Zo vertelde Russell dat de bocht van hem was en dat Verstappen een gigantisch risico had genomen. Ondertussen verklaarde de Red Bull-coureur juist weer dat Russell fout zat en veel te agressief reed.

Voor Russell is er sinds het incident niets veranderd. "Ik zal blijven racen zoals ik altijd zou doen", vertelt Russell tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Miami. "Er is veel gezegd over dat moment, maar van mijn kant was het vrij eenvoudig. Ik ging voor een inhaalactie en dat lukte. Natuurlijk was hij er behoorlijk boos over, maar dat is racen, deze dingen gebeuren. We zijn hier allemaal om te vechten en dat is waar het in de Formule 1 om draait."

Verstappen v.s Russell

Na afloop van de race ging Verstappen verhaal halen bij zijn concurrent, waarna hij hem een 'dickhead' noemde. Gevraagd of Russell inmiddels al met de tweevoudig wereldkampioen gesproken heeft, antwoordt Russell: "Nee, zoals ik al zei, vanaf mijn kant hoeft er niets recht gezet te worden. Als hij langsloopt, zal ik gedag zeggen en ik ben ervan overtuigd dat we elkaar de handen zullen schudden als we elkaar tegenkomen. Maar ik heb het achter me gelaten. Mijn beeld van hem is nog steeds hetzelfde. Ik respecteer hem nog steeds en vind hem een ​​geweldige coureur. Uiteraard worden er in het heetst van de strijd altijd dingen gezegd, maar we gaan verder."