Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 21:25

De FIA heeft na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan haar excuses aangeboden aan Esteban Ocon, die door een fout van de organisatie bijna betrokken raakte bij een groot drama. De Fransman heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat een dergelijke situatie nooit meer zal gebeuren.

In de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan kon er nog net een drama voorkomen worden in de pitlane. Toen Ocon in de laatste ronde binnenkwam voor zijn verplichte pitstop, waren de voorbereiding voor de podiumceremonie al in volle gang. Een aantal fotografen hadden zich al in de pitlane verzameld, terwijl men ook al onderweg was om de ingang van pitstraat af te sluiten. Ocon kon de groep fotografen uiteindelijk nog net ontwijken, waardoor er gelukkig geen ongelukken gebeurde. "Het was zeker eng", blikt Ocon terug bij Sky Sports.

"Ik weet niet waarom iedereen het podium al aan het voorbereiden was", vervolgt de Alpine-coureur. "We waren nog aan het racen en ze hadden alle tijd van de wereld om dat te regelen. Het had een heel heel groot probleem kunnen opleveren voor iedereen daar. Ik kom aan met meer dan 300 kilometer per uur, terwijl ik zo laat mogelijk rem. Ze stonden ook net achter de lijn, dus als ik mijn rempunt gemist had... Ik moest remmen, ik moest ontwijken en het was redelijk eng. Gelukkig is het goed afgelopen. Ik had geen idee dat ze daar waren, ik heb zoiets nog nooit gezien."

Excuses FIA

Het voorval is inmiddels onderzocht en de FIA heeft middels een statement laten weten dat het er alles aan gaat doen om een dergelijk incident in de toekomst te vermijden. Ook Ocon zelf heeft met het motorsportorgaan gesproken. "De FIA heeft haar excuses aangeboden en de Formule 1 heeft ons verzekerd dat dit niet meer gaat gebeuren", benadrukt Ocon. "Godzijdank is er niets gebeurd. Alles is nu goed." De Fransman is van mening dat er geen onnodige mensen in de pitlane zouden moeten zijn. "We zijn op dat moment aan het racen. Het is normaal dat er niemand in de pitlane staat totdat we klaar zijn met racen." Hij voegt er nogmaals aan toe dat dit soort incidenten niet meer gaan gebeuren. "De FIA heeft ons verzekerd dat ze ervoor zorgen dat ze de protocollen veranderen en ervoor gaan zorgen dat er tot aan het einde niemand in de pitlane is. Dus ik ben ervan overtuigd dat we dat niet meer gaan zien."