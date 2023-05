Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 20:35

Fernando Alonso is van mening dat de FIA er goed aan gedaan heeft om de DRS-zones op sommige circuits in te korten. De Spanjaard stelt dat het lastig is, omdat de DRS-zones voor sommige teams te kort zijn, maar voor andere teams juist weer te lang.

In februari kondigde de FIA aan dat de DRS-zones in Bahrein, Djedda, Australië, Bakoe en Miami aangepast zouden gaan worden. Deze beslissing zorgde met name tijdens het afgelopen raceweekend op het Baku City Circuit voor een hoop kritiek. De FIA had de zone op het rechte stuk maar liefst 100 meter ingekort, tot grote frustratie van enkele coureurs. De Grand Prix van Azerbeidzjan staat normaal gesproken garant voor een hoop spanning en sensatie, maar de race van afgelopen weekend werd door velen meer als een snoozefest gezien. Ondanks alle kritiek heeft de FIA besloten om de DRS-zones in Miami toch gewoon in te korten.

Alonso is over het algemeen wel blij met de keuze om de DRS-zones in te korten. "Ik denk het wel ja. Het was hier vorig jaar blijkbaar het makkelijkste [om in te halen]. dus ik denk dat de FIA daarom de DRS heeft ingekort", wordt hij geciteerd door Autosport. "Bakoe was vorig jaar ook een van de makkelijkste, dus daar hebben ze de DRS ingekort. Ik hoorde Lewis [Hamilton] zeggen dat de DRS te kort was. Ik denk dat het voor hen, met de hoge downforce, inderdaad te kort was", legt de Spanjaard uit. "Voor Red Bull was het te lang. Voor de ene auto was het te lang, maar voor een andere auto was het te kort."

Moeilijk te voorspellen

"Ik denk dat het om de berekening van de FIA, die ze na de races van vorig jaar hebben gedaan, gaat", vervolgt de Aston Martin-coureur. "In Bakoe en Miami was het makkelijk om in te halen, dus dat is waarom ze het ingekort hebben. Laten we kijken hoe het er dit jaar voorstaat. Het is moeilijk te voorspellen", benadrukt hij. "Het klopt dat het dit jaar wat moeilijker is om andere auto's te volgen, dat is 100% waar. Red Bull denkt dat de DRS-zones te lang zijn, dus het ligt eraan in welke auto je zit", besluit hij.