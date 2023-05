Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 17:58

De FIA heeft voorafgaand aan het raceweekend in Miami enkele aanpassingen doorgevoerd, zo blijkt uit de Events Notes van Niels Wittich. Zo zijn de DRS-zones ingekort, is de baan op enkele plekken aangepast en is er op sommige plekken nieuw asfalt aangelegd.

In februari maakte de FIA bekend dat er voor het Formule 1-seizoen van 2023 het een en ander aangepast zou gaan worden op bepaalde circuits. Zo werden er structurele aanpassingen aangekondigd voor de tracks in Djedda, Bakoe, Miami, Zandvoort en Qatar. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de DRS-zones in Bahrein, Djedda, Melbourne, Bakoe en Miami op de schop zouden gaan. Het stratencircuit in Miami ziet er komend weekend dus anders uit dan we van vorig jaar gewend zijn.

In 2022 voerde de FIA al de nodige veranderingen door op het Miami International Autodrome. Toen besloot men, nog voordat er ook maar één kilometer gereden was op het gloednieuwe stratencircuit, om de detectiepunten iets te verplaatsen. Inmiddels heeft de FIA bekendgemaakt welke aanpassingen het voor deze tweede editie heeft doorgevoerd. Allereerst is het volledige circuit opnieuw geasfalteerd. Daarnaast is de baan bij de vijftiende bocht iets aangepast en zijn er op verschillende plekken wat bandenstapels verplaatst en de uitloopstroken iets ingekort. De grootste verandering heeft echter betrekking tot de DRS-zones.

DRS-zones

De eerste DRS-zone is door de FIA flink ingekort. Het eerste DRS-detectiepunt bevindt zich, net als vorig jaar, 90 meter na de achtste bocht. De DRS mag dit jaar echter pas 105 meter na de negende bocht geactiveerd worden. Ter vergelijking: dit mocht vorig jaar al 30 meter na diezelfde bocht. Het tweede detectiepunt is 70 meter na bocht 16 te vinden. De coureurs mogen vervolgens 525 meter na bocht 16 hun achtervleugel openklappen, vorig jaar mocht dit na 450 meter al. De derde DRS-zone is hetzelfde gebleven. Het detectiepunt bevindt zich nog altijd 15 meter na bocht 17, en mag bij bocht 19 geactiveerd worden.