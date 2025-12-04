Haas F1 lanceert nieuwe naam voor 2026: TGR Haas F1 Team
Haas F1 lanceert nieuwe naam voor 2026: TGR Haas F1 Team
Haas en Toyota hebben hun samenwerking verder versterkt met de aankondiging dat het team in 2026 zal racen onder de naam TGR Haas F1. Met de naamsverandering komt het team officieel in aanmerking voor een titelpartnerschap met Toyota Gazoo Racing, dat de draad overneemt van Moneygram.
Het avontuur tussen Haas en Toyota begon in oktober 2024 met een zeer veelbelovende technische samenwerking. Dit resulteerde in het leven roepen van het TGR Haas Driver Development Programme, een programma dat daarvoor nog simpelweg het Testing of Previous Cars (TPC) programma heette. Ook wist Toyota zijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een gloednieuwe simulator in de Haas-faciliteit in Banbury, VK. Alles gericht om de technische en mechanische capaciteiten van het team te verbeteren.
Diepere relatie met Toyota
Ayao Komatsu, de teambaas van Haas, reageert verheugd over de verdieping van de relatie tussen zijn team en Toyota: "Het is een voorrecht om onze relatie met TGR te verdiepen via deze nieuwe titelpartnerschapsovereenkomst. Onze samenwerking tot nu toe heeft aan alle verwachtingen voldaan", zo stelt hij. "Het is bewezen door onze succesvolle TPC-running dit seizoen, maar er is achter de schermen nog veel meer gaande geweest, waaronder de ontwikkeling en installatie van de simulator in onze faciliteit in Banbury voor 2026. De ontwikkeling van personeel, dat allemaal samenwerkt tussen Haas F1 Team en TGR, heeft ons enorm geholpen en dat zal alleen maar toenemen naarmate onze samenwerking vordert. We zijn ook enthousiast om verder te groeien met ons coureursprogramma, en het is bemoedigend om de diepgang van het talent te zien dat TGR in dat proces ondersteunt."
