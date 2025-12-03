Piastri ontbreekt in Abu Dhabi-sessie, Verstappen krijgt voordeel in titelstrijd | GPFans Recap

We zijn aan de vooravond beland van de Grand Prix van Abu Dhabi, de allesbeslissende race voor het kampioenschap van 2025. Gaat Lando Norris zijn eerste wereldtitel ooit veroveren of steekt Max Verstappen er toch nog een stokje voor? En wat kan Oscar Piastri nog uit z'n mouw schudden? In deze GPFans Recap praten we je helemaal bij met het laatste nieuws van de dag.

Alle ogen zullen komend weekend gericht zijn op Norris, Verstappen en Piastri, de nummers één, twee en drie in het klassement. Niet geheel toevallig heeft de FIA hen dan ook opgeroepen voor de mediadag in Abu Dhabi. Verder kwam naar buiten dat Red Bull Racing hoopt Yuki Tsunoda als een soort wapen te kunnen inzetten om de McLarens dwars te zitten. Daarnaast heeft Red Bull de optie Verstappen een vrij nieuwe motor onder de kont te schuiven, zo meldde Giedo van der Garde eerder deze week. Met het nieuws van vandaag blijven we nog even bij Red Bull, want oud-coureur Sergio Pérez onthulde wat zijn laatste woorden waren richting Christian Horner, voordat de Mexicaan de laan uit werd gestuurd. Dit en meer lees je in onderstaande GPFans Recap.

Verstappen, Norris en Piastri schuiven aan bij mediadag in Abu Dhabi

De FIA heeft zojuist het persconferentieschema voor de donderdag in Abu Dhabi naar buiten gebracht. En vast niet geheel toevallig, zitten Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri met zijn drieën naast elkaar. Om 14:30 uur wordt het bal afgetrapt met Charles Leclerc namens Ferrari, George Russell namens Mercedes en Isack Hadjar namens Racing Bulls. Een interessante line-up, gezien het nieuws van woensdag dat Hadjar volgend jaar voor Red Bull Racing zal gaan rijden. Om 15:00 uur is het vervolgens de beurt aan de drie kampioenschapskandidaten. Norris, Verstappen en Piastri zullen naast elkaar plaatsnemen op het welbekende bankje. Lees hier het hele artikel over de FIA-mediadag.

Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag

Sergio Pérez heeft onthuld wat zijn laatste woorden waren tegen Christian Horner, vlak voordat hij Red Bull verliet. De Mexicaanse coureur, die vier jaar naast Max Verstappen reed, kende een moeizaam einde van zijn tijd bij het team en vertrok uiteindelijk aan het einde van het seizoen 2024. Toen Pérez werd gevraagd wat zijn laatste boodschap aan Horner was, antwoordde hij: "Dank je wel voor alles." Vervolgens voegde hij eraan toe: "En het spijt me heel erg voor iedereen die hier komt, want het zal hen veel kosten." Deze woorden weerspiegelen de uitdagingen en de veeleisende omstandigheden waar hij en andere coureurs mee te maken hadden bij het team. Horner zelf werd enkele maanden later ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. Lees hier het hele artikel over Sergio Pérez.

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi

Aankomend weekend staat de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi op het programma. Het is de laatste F1-race van het seizoen en tijdens die wedstrijd zal ook bekend worden of Lando Norris, Max Verstappen of Oscar Piastri de wereldtitel voor zich mag opeisen. Voor laatstgenoemde is er echter ook slecht nieuws: hij krijgt minder voorbereidingstijd dan zijn concurrenten. Piastri is echter niet de enige vaste coureur die niet op de baan zal staan tijdens de eerste oefensessie in het Midden-Oosten. Ook Lewis Hamilton en Pierre Gasly geven hun auto eenmalig af. Lees hier alles over de afwezigen tijdens VT1 in Abu Dhabi.

Van der Garde onthult bij Vandaag Inside voordeel voor Verstappen in Abu Dhabi

Giedo van der Garde mocht aanschuiven bij het populaire praatprogramma Vandaag Inside en daar werd hem uiteraard gevraagd naar de titelkansen voor Max Verstappen aankomend weekend in Abu Dhabi. Daar onthulde Van der Garde nog even een klein voordeeltje voor Verstappen. "Hij reed [in Qatar] met een motor van de race uit Mexico. En hij heeft die verse, die hij er nieuw in had gezet in Brazilië, die heeft hij nog bewaard tot de laatste race", zo zegt Van der Garde. "Oh, dus er zit nog een beetje meer peut in zeg maar?", vraagt presentator Wilfred Genee zich af. Van der Garde antwoordt bevestigend: "Inderdaad!" Lees hier het hele artikel van Van der Garde.

Red Bull-teambaas hoopt dat Tsunoda McLarens dwars kan zitten in Abu Dhabi

Max Verstappen kan komende zondag wereldkampioen worden in Abu Dhabi en Yuki Tsunoda moet hem daarbij gaan helpen. Dat is de wens van Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij hoopt dat Tsunoda een goed weekend heeft, zodat hij zich voor de McLarens kan nestelen op een bepaald moment in de race. "Het is enorm belangrijk nu. Zoals je weet, kan het tot op het laatste punt beslist worden", zo laat de teamchef weten. Lees hier het hele artikel over Laurent Mekies.

Opmerkelijk moment Brown in Qatar: "Je ziet Piastri ook denken, wat kom jij hier doen?"

Een veelbesproken moment na afloop van de Grand Prix van Qatar: Zak Brown die de media pen inliep om Oscar Piastri live op televisie een knuffel te geven. Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher bespreken het moment in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam. "Piastri staat dan op een gegeven moment in de media pen de media te woord. Veertig camera's op z'n snoet. Allemaal live. Dat is ongeveer een half uur na de race. En dan komt Zak Brown de media pen inlopen met zo'n geacteerd gezicht om Piastri een knuffel te geven, en dan denk ik: 'Gast, dit is zo nep. Waarom doe je dit nu live op camera.'" Lees hier het hele artikel van GPFans Raceteam.

