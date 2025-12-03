De FIA heeft zojuist het persconferentieschema voor de donderdag in Abu Dhabi naar buiten gebracht. En vast niet geheel toevallig, zitten Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri met zijn drieën naast elkaar.

De Formule 1 stevent af op een van de spannendste ontknopingen van de afgelopen jaren. Aanstaande zondag vechten Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri in de laatste race van het seizoen om het wereldkampioenschap. Norris heeft met een voorsprong van twaalf punten op Verstappen en zestien punten op Piastri de beste papieren, maar het verleden leert ons dat er gekke taferelen kunnen ontstaan tijdens een titelontknoping. Maar voordat het zover is, hebben we donderdag eerst nog de mediadag op het programma staan.

Persconferentie Grand Prix van Abu Dhabi

De FIA heeft zojuist bekendgemaakt welke coureurs zich moeten melden voor de persconferentie. Om 14:30 uur wordt het bal afgetrapt met Charles Leclerc namens Ferrari, George Russell namens Mercedes en Isack Hadjar namens Racing Bulls. Een interessante line-up, gezien het nieuws van woensdag dat Hadjar volgend jaar voor Red Bull Racing zal gaan rijden.

Norris, Verstappen en Piastri moeten zich melden

Om 15:00 uur is het vervolgens de beurt aan de drie kampioenschapskandidaten. Norris, Verstappen en Piastri zullen naast elkaar plaatsnemen op het welbekende bankje. De overige coureurs staan de media in losse perssessies te woord. Tijdens de teamspersconferentie op vrijdag zien we opnieuw een interessante line-up. Dan is het om half vier de beurt aan Jonathan Wheatley Wheatley van Kick Sauber, Zak Brown van McLaren en Laurent Mekies van Red Bull Racing.

