Een veelbesproken moment na afloop van de Grand Prix van Qatar: Zak Brown die de media pen inliep om Oscar Piastri live op televisie een knuffel te geven. Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher bespreken het moment in de nieuwe aflevering van GPFans Raceteam.

Oscar Piastri was in Qatar de grote verliezer. De Australiër ving de race in Lusail aan vanaf pole position, maar werd de dupe van een strategische misser van McLaren. De Britse formatie besloot als enige team niet naar binnen te komen tijdens een safety car in de zevende ronde. Max Verstappen wist zodoende de race te winnen, terwijl Piastri tweede werd. Teammaat Lando Norris moest het doen met de vierde plaats, maar Piastri had eigenlijk de winst nodig om aanstaande zondag in Abu Dhabi nog een reële kans op de titel te maken. Het gat naar Norris bedraagt nu zestien punten.

Opvallend moment met Zak Brown in Qatar

De Australiër was na afloop van de race zichtbaar teleurgesteld. Toen hij de aanwezige media te woord stond in de media pen, kwam McLaren-CEO Zak Brown met een stalen gezicht naar hem toelopen om hem een knuffel te geven. Volgens velen was het een té gemaakt moment. Een mening die Kissing en Bolscher delen: "Heel even nog over McLaren en Zak Brown", trapt Bolscher af. "Piastri staat dan op een gegeven moment in de media pen de media te woord. Veertig camera's op z'n snoet. Allemaal live. Dat is ongeveer een half uur na de race. En dan komt Zak Brown de media pen inlopen met zo'n geacteerd gezicht om Piastri een knuffel te geven, en dan denk ik: 'Gast, dit is zo nep. Waarom doe je dit nu live op camera.'"

Gemaakt voor de camera

Hij vervolgt: "Je ziet Piastri ook denken: 'Wat kom kom jij hier doen? Flikker op met je knuffel, je hebt net mijn wereldkampioenschap verpest.' Kissing is het ermee eens: "Het is een beetje ongemakkelijk, helemaal bij Piastri. Hij is natuurlijk pissig op zijn team, ook al weet hij op dat punt misschien nog niet precies wat er allemaal gebeurd is. Dan voelt dat ziek ongemakkelijk."

