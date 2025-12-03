Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag
Sergio Pérez heeft onthuld wat zijn laatste woorden waren tegen Christian Horner, vlak voordat hij Red Bull verliet. De Mexicaanse coureur, die vier jaar naast Max Verstappen reed, kende een moeizaam einde van zijn tijd bij het team en vertrok uiteindelijk aan het einde van het seizoen 2024.
In een interview met motorsport.com sprak Pérez over de omstandigheden bij Red Bull en zijn laatste gesprek met Horner. Eerder dit jaar stelde hij dat "geen enkele coureur kan overleven" bij Red Bull zolang Verstappen daar is en invloed heeft op de ontwikkeling van de auto. Dit was een boodschap die hij ook aan Horner overbracht toen de beslissing werd genomen om uit elkaar te gaan.
Laatste woorden aan Horner
Toen Pérez werd gevraagd wat zijn laatste boodschap aan Horner was, antwoordde hij: "Dank je wel voor alles." Vervolgens voegde hij eraan toe: "En het spijt me heel erg voor iedereen die hier komt, want het zal hen veel kosten." Deze woorden weerspiegelen de uitdagingen en de veeleisende omstandigheden waar hij en andere coureurs mee te maken hadden bij het team. Horner zelf werd enkele maanden later ontslagen als teambaas van Red Bull Racing.
Toekomst Pérez
Pérez moest het huidige seizoen aan de zijlijn doorbrengen, maar heeft al een contract getekend voor volgend jaar bij het nieuwe Cadillac-team. Ondanks het moeizame einde van zijn periode bij Red Bull, kijkt de Mexicaanse coureur positief terug op de situatie. Hij verklaarde: "Wat er met Red Bull gebeurde, was uiteindelijk het beste dat mij kon overkomen." Hij benadrukte de veeleisende omstandigheden en de constante aanpassing aan Verstappens rijstijl als uitdagingen voor alle coureurs bij het team.
