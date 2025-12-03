Aankomend weekend staat de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi op het programma. Het is de laatste F1-race van het seizoen en tijdens die wedstrijd zal ook bekend worden of Lando Norris, Max Verstappen of Oscar Piastri de wereldtitel voor zich mag opeisen. Voor laatstgenoemde is er echter ook slecht nieuws: hij krijgt minder voorbereidingstijd dan zijn concurrenten.

Wanneer je verwikkeld bent in één van de meest intense titelgevechten van de afgelopen jaren, dan wil je idealiter optimaal kunnen voorbereiden. Die kans krijgt Piastri niet. De McLaren-coureur moet namelijk de eerste vrije training noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. In de reglementen staat dat iedere coureur minimaal twee keer per jaar zijn auto moet afstaan aan een rookie. Piastri voldeed hier nog niet aan. De Australiër zal zijn auto zodoende over moeten dragen aan de Mexicaan Pato O'Ward. Het is absoluut niet ideaal voor Piastri, die hierdoor minder trainingstijd heeft dan teamgenoot Norris en Red Bull-coureur Verstappen.

Hamilton staat Ferrari af aan jongere broertje van Leclerc

Piastri is echter niet de enige vaste coureur die niet op de baan zal staan tijdens de eerste oefensessie in het Midden-Oosten. Ook een andere grote naam, die van Lewis Hamilton, zal ontbreken op het formulier voor deze sessie. De Ferrari-coureur moet net als Piastri nog aan het reglement voldoen en staat zijn auto af Arthur Leclerc, het jongere broertje van Charles Leclerc. Het is niet de eerste keer dat de broers tegelijkertijd achter het stuur zitten van de Ferrari; dit gebeurde vorig jaar ook al in Abu Dhabi. Dat was destijds een historisch moment voor de familie Leclerc.

Alpine stuurt twee rookies de baan op in Abu Dhabi

Ook vanuit het team van Alpine zullen er twee rookies in actie komen in Abu Dhabi. Paul Aron mag de vrije training rijden in plaats van Pierre Gasly, terwijl Kush Maini achter het stuur zal kruipen tijdens de post-season Young Driver Test op het Yas Marina Circuit, na het Formule 2-weekend. Het wordt zijn eerste optreden in een moderne Formule 1-wagen tijdens een officiële F1-sessie.

