Max Verstappen kan komende zondag wereldkampioen worden in Abu Dhabi en Yuki Tsunoda moet hem daarbij gaan helpen. Dat is de wens van Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij hoopt dat Tsunoda een goed weekend heeft, zodat hij zich voor de McLarens kan nestelen op een bepaald moment in de race.

Met een verschil van 12 punten in het voordeel van Lando Norris, heeft Verstappen wellicht wat hulp nodig in zijn jacht naar een nieuwe wereldtitel. Als het aan Mekies ligt, komt die hulp onder meer van Tsunoda. De Japanner lijkt de laatste weken iets beter in de vorm te zijn en de Red Bull-teambaas hoopt dan ook dat Tsunoda dit nog één weekend langer kan vasthouden. Daarna is het overigens ook klaar voor Tsunoda bij Red Bull. Hij wordt na dit seizoen vervangen door Isack Hadjar. Volgens Mekies is het belangrijk dat Tsunoda nog één keer een huzarenstukje aflevert. "Het is enorm belangrijk nu. Zoals je weet, kan het tot op het laatste punt beslist worden", zo laat de teamchef weten.

Mekies hoopt dat Tsunoda reddingsboei kan zijn voor Verstappen

De 48-jarige Fransman neemt Qatar als voorbeeld. Daar koos McLaren ervoor geen stop te doen onder de safety car en daardoor vielen ze bij hun reguliere stop terug achter Kimi Antonelli en Carlos Sainz. "Het scheelde niet veel of hij [Norris, red.] viel terug achter Fernando [Alonso] en de andere coureurs, waar Yuki in potentie ook bij had kunnen zitten." Mekies hoopt dat dat in Abu Dhabi wel gebeurt en rekent in zo'n geval dan ook op de verdediging van Tsunoda. Het kan cruciaal zijn als de Japanner erin slaagt één of beide McLarens wat tijd afhandig te maken.

