Giedo van der Garde mocht aanschuiven bij het populaire praatprogramma Vandaag Inside en daar werd hem uiteraard gevraagd naar de titelkansen voor Max Verstappen aankomend weekend in Abu Dhabi. Daar onthulde Van der Garde nog even een klein voordeeltje voor Verstappen.

Aan tafel bij Vandaag Inside worden de meest uiteenlopende onderwerpen besproken en vandaag de dag is er natuurlijk ook volop aandacht voor de Formule 1. Verstappen is immers weer helemaal terug in de titelstrijd en kan - tegen alle verwachtingen in - komend weekend zijn vijfde wereldtitel veiligstellen. Dan moet wel alles zijn kant opvallen, want het is Lando Norris die de beste papieren in handen heeft. Verstappen heeft echter nog wel iets achter de hand, zo stelt Van der Garde. Volgens de oud-coureur gaat Verstappen in Abu Dhabi kunnen genieten van net dat beetje extra motorvermogen.

Van der Garde denkt dat Verstappen kampioen wordt

"We hopen het natuurlijk [dat Verstappen kampioen wordt, red.]", zo begint Van der Garde. "Ik bedoel, het is natuurlijk wel vet dat hij die race [in Qatar] nu weer gewonnen heeft en dat ie nog maar op 12 punten staat, dus ja, je hoopt natuurlijk op een beetje geluk in zo'n laatste race, maar ik denk nog steeds dat het echt gaat gebeuren ja." Als vervolgens René van der Gijp, één van de vaste tafelheren, vraagt wat er nu precies was met de motor van Verstappen, vertelt Van der Garde dat Red Bull een oud exemplaar gebruikte in Qatar en dat Verstappen nog een nieuw model heeft voor Abu Dhabi.

Verse motor voor Verstappen in Abu Dhabi

"Hij reed [in Qatar] met een motor van de race uit Mexico. En hij heeft die verse, die hij er nieuw in had gezet in Brazilië, die heeft hij nog bewaard tot de laatste race", zo zegt Van der Garde. "Oh, dus er zit nog een beetje meer peut in zeg maar?", vraagt presentator Wilfred Genee zich af. Van der Garde antwoordt bevestigend: "Inderdaad!"

