Marko met mond vol tanden over McLaren: "Geen idee wat ze dachten"
McLaren is met de nodige zenuwen gearriveerd in Abu Dhabi, waar het zondag de allesbeslissende race rijdt tegen Max Verstappen. Het had allemaal niet gehoeven, mits McLaren in Qatar de plank niet volledig mis had geslagen. "Geen idee wat ze bij McLaren dachten", zo stelt Dr. Helmut Marko over de mislukte strategie aan Britse zijde.
Een vroege safety car tijdens de Grand Prix van Qatar deed de kaarten opnieuw geschud worden. Alle teams kregen de kans een 'gratis' pitstop te maken, maar McLaren besloot buiten te blijven. Een enorme misser in de strategie, zo bleek achteraf. "Max benutte de kans voor ons optimaal. Geen idee wat ze bij McLaren dachten, maar wij wisten dat we op dat moment de pitstop moesten maken", zo liet Marko op tekenen bij de media. Maar McLaren werd ook nog eens verrast door de snelheid die Verstappen etaleerde op de harde band. Dit zag ook de topman van Red Bull.
Snelheid op harde band verraste McLaren
"Wat mij nog het meest verbaasde, was de snelheid die we hadden op de harde band", zo vertelt Marko, die niet als enige verrast werd. Volgens hem had McLaren dit ook totaal niet zien aankomen, omdat ze Oscar Piastri daarvoor nog de opdracht gaven om jacht te gaan maken op Verstapen. "Het verraste McLaren ook, want die riepen over de radio naar Piastri: 'Pak hem'." Dat Verstappen nu nog steeds meedoet om de titel, is waanzinnig, zo stelt Marko. ""Dit was misschien wel het moeilijkste seizoen uit zijn carrière, met veel ups en downs. Maar hij blijft maar leveren."
Verstappen is als een horloge
Hij vervolgt: "De overwinning in Las Vegas en de race in Brazilië, waar hij vanuit de pitstraat startte maar nooit opgaf. Hij is net als een horloge: hij maakt geen fouten." Die fouten moet McLaren dit weekend wel (weer) gaan maken, want anders red Verstappen het niet. Hij moet 12 punten goedmaken op Lando Norris, die momenteel nog aan de leiding staat in het WK.
