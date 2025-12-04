Voor het eerst in vijftien jaar tijd zijn er ten minste drie titelkandidaten over met nog één race te gaan. Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri gaan aankomende zondag tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi beslissen wie de wereldkampioen van 2025 wordt. Norris heeft een voorsprong in de puntenstand, maar daar lijkt nu juist een vloek over te heersen.

Norris komt naar het Yas Marina Circuit dit weekend met 408 punten achter zijn naam. Hij heeft Verstappen flink zien inlopen door een diskwalificatie in Las Vegas en een teleurstellende vierde plaats in Qatar. McLaren blunderde afgelopen zondag vroeg in de race met de strategie achter de safety car, waardoor Norris een kans op het podium verloor. Verstappen heeft 396 punten en ligt dus 12 punten achter. Hij heeft enorm veel goedgemaakt door vijf van de laatste acht Grands Prix te winnen. Piastri maakt met 392 punten, en dus een achterstand van 16 punten, ook nog kans. Hij hield zijn titelkansen in leven door in Qatar aan schadebeperking te doen met de tweede stek. Sinds 1981 is het vijf keer voorgekomen dat drie of meer coureurs als kampioenschapskandidaten naar de seizoensfinale zijn gegaan, maar geen enkele keer won de kampioenschapsleider ook de titel. Weet Norris die vloek te doorbreken?

Artikel gaat verder onder video

1981: Piquet profiteert van versnellingsbakproblemen bij Reutemann

De Formule 1 racete in 1981 voor het eerst in Las Vegas, toen het op een oersaai circuit op de parkeerplaats van Caesars Palace werd gehouden. Carlos Reutemann (Williams) had 1 punt voorsprong op Nelson Piquet (Brabham). Jacques Laffite (Ligier) had zijn titelkansen in leven gehouden door in Canada te winnen. Hij lag 6 punten achter. Toendertijd verdiende je slechts 9 punten voor een overwinning. Reutemann pakte de pole position, maar verloor in de openingsronde posities aan teamgenoot Alan Jones, Gilles Villeneuve, Alain Prost en Bruno Giacomelli - geen probleem, zolang hij maar voor Piquet finishte. De Argentijn kreeg echter vanaf ronde twee te maken met een versnellingsbakprobleem: zijn vierde versnelling had de geest gegeven. Hij kwam uiteindelijk als achtste - buiten de punten - over de streep. Piquet zag als vijfde het zwart-witgeblokt en pakte precies de 2 punten die hij nodig had om Reutemann voorbij te gaan in de eindstand. Laffite speelde met de zesde plaats in de welbekende gokstad eigenlijk geen rol.

© IMAGO | Reutemann maakte alleen in 1981 kans op de WK-titel en zou dus nooit kampioen worden

1983: Piquet kan het rustig aan doen na uitvalbeurten Prost en Arnoux

Na felle kritiek van de coureurs op het Caesars Palace-circuit, kreeg Zuid-Afrika in 1983 de eer om de seizoensfinale te organiseren. Alain Prost (Renault) zag Piquet tijdens de Europese Grand Prix op Brands Hatch met 3 punten inlopen, maar hij ging alsnog met een voorsprong van 2 punten richting Kyalami. René Arnoux (Ferrari) op 8 punten achterstand maakte tevens kans. Piquet pakte bij de start de leiding af van poleman Patrick Tambay. Daarachter viel Arnoux in ronde 9 uit met een kapotte motor en Prost in ronde 35 met een kapotte turbo. Wetende dat hij nu slechts als vierde hoefde te finishen om de WK-titel te verdienen, besloot Piquet het heel rustig aan te doen. Riccardo Patrese in de andere Brabham won in Zuid-Afrika voor Andrea de Cesaris (Alfa Romeo). Niki Lauda (McLaren) lag derde, totdat ook hij zijn motor opblies, en dus sloot Piquet het podium af. Opnieuw ging de schoonvader van Verstappen dus van de tweede naar de eerste plek in de eindstand.

© IMAGO | Piquet (hier in 1982) won twee van zijn drie WK-titels met Brabham

1986: Lekke banden in Adelaide bepalen het kampioenschap

Nigel Mansell (Williams) kwam met een relatief ruime voorsprong van 6 punten op Prost (McLaren) en 7 punten op teamgenoot Piquet naar Australië. Het drietal zou op het stratencircuit van Adelaide het gevecht aangaan. Mansell hoefde alleen maar als vierde of beter te finishen om de titel van 1986 veilig te stellen, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Keke Rosberg (McLaren) reed in ronde 63 van 82 aan de leiding, totdat hij moest opgeven met een klapband. Net daarvoor had Prost, die vroeg in de wedstrijd ook al lek was gereden, Mansell ingehaald voor de tweede plek. De Brit lag echter nog steeds op kampioenschapskoers, totdat ook hij in ronde 64 een klapband kreeg en niet terug kon rijden naar de pits. Prost won de wedstrijd en daarmee ook meteen het kampioenschap. Piquet werd tweede na een extra pitstop uit voorzorg. Mansell moest tot 1992 wachten op zijn eerste en uiteindelijk enige WK-titel.

"And look at that... That's Mansell!"



Adelaide 1986 - Murray at his effervescent, captivating best pic.twitter.com/mEHDrRjBR1 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021

2007: Debutant Hamilton gooit voorsprong weg

Lewis Hamilton (McLaren) was in 2007 een debutant, maar toch werd van hem verwacht dat hij tijdens de één na laatste race al zijn eerste wereldkampioenschap zou veiligstellen. Hij was naar China gekomen met een voorsprong van 12 punten op teamgenoot Fernando Alonso en 17 punten op Kimi Räikkönen (Ferrari), terwijl er 10 punten per zege te verdienen was. Hamilton lag lange tijd aan de leiding in Shanghai, totdat hij met een bandenprobleem de pitstraat in wilde. Hij was net iets te gehaast bij de ingang van de pits en reed de grindbak in. Daar kwam de Brit vast te staan. Zijn voorsprong slonk naar 4 punten op Alonso en 7 punten op Räikkönen voor de seizoensfinale in Brazilië.

Felipe Massa in de andere Ferrari en Räikkönen lagen eerste en tweede na de start op het circuit van Interlagos, nadat Hamilton een plekje aan de Fin was verloren. Ook Alonso ging aan zijn teamgenoot voorbij. Hamilton moest Alonso ontwijken en viel terug naar de achtste plek. Eenmaal terug op P6 kon hij plotseling geen versnelling meer vinden. Na een halve minuut stapvoets te hebben gereden om de boardcomputer te resetten, kon hij zijn weg weer vervolgen. Maar Räikkönen werd er door Massa langs gelaten om de overwinning en dus maximale punten te pakken in Brazilië. Alonso kwam door zijn derde plek 1 punt tekort op Räikkönen. Hamilton was bezig met een comeback, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met P7. Ook hij kwam dus 1 punt tekort op Räikkönen, die zo zijn eerste en enige wereldkampioenschap verdiende. Uiteindelijk zou Hamilton alsnog de tot dusver meest succesvolle F1-coureur ooit worden met 105 Grand Prix-overwinningen, en natuurlijk zeven WK-titels, evenveel als Michael Schumacher.

There has never been a rookie champion in Formula 1.



But it was so agonisingly close to happening back in 2007... 💔#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zd6heEYKQQ — Formula 1 (@F1) April 18, 2024

2010: Vettel oppermachtig, terwijl Alonso en Webber vastzitten in verkeer

Vanaf 2010 kon er 25 punten verdiend worden met een overwinning en voor het eerst waren er maar liefst vier kampioenschapskandidaten voor de seizoensfinale. Net als aankomende zondag werd deze in Abu Dhabi verreden. Alonso (Ferrari) was de grote favoriet met 246 punten, 8 punten voor Mark Webber (Red Bull Racing), 15 punten voor Sebastian Vettel (Red Bull Racing) en 24 punten voor Hamilton. Vettel deed het maximale wat hij kon doen: vanaf de pole position de race domineren en winnen. Het was voor de toen jonge Duitser afwachten wat zijn rivalen zouden doen. Webber en Alonso stopten vroeg, omdat ze op de supersofts aan het worstelen waren. Ze kwamen daardoor vast in het verkeer. Alonso was woest op Renault-coureur Vitaly Petrov, waar hij door het gebrek aan DRS (wat in 2011 geïntroduceerd zou worden) ronde na ronde maar niet aan voorbijkwam. De Spanjaard werd zevende en Webber werd achtste. Ze verloren allebei kostbare punten ten opzichte van Vettel, die eigenlijk op een vrij simpele wijze de WK-titel binnensleepte. Hamilton werd tweede, maar met een gat van meer dan tien seconden naar Vettel maakte hij eigenlijk geen kans.

© IMAGO | 2010 zou voor Vettel zijn eerste van uiteindelijk vier kampioenschapsjaren op rij zijn

Gerelateerd