close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen

Wheatley gelooft in titelkansen Verstappen: "Max gaat winnen"

Wheatley gelooft in titelkansen Verstappen: "Max gaat winnen"

Jan Bolscher
Max Verstappen

Jonathan Wheatley sprak zich in Qatar bij de internationale media uit over de kansen van Max Verstappen op de wereldtitel en prees het strategische team van Red Bull. Wheatley, die nu teambaas is bij Audi, werkte eerder nauw samen met de Nederlander bij Red Bull en is optimistisch gestemd over de titelstrijd.

Verstappen heeft zich na een moeizame start van het seizoen knap teruggevochten. In de tweede helft van het jaar stond hij in vrijwel elke race op het podium en wist hij overwinningen te pakken in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Zijn overwinning in Qatar kwam mede door een strategische fout van McLaren, waardoor hij nog dichter bij de titel kon komen.

Geen saaie race

Wheatley benadrukt de foutloze race van de Red Bull-coureur in Qatar en wijst op de spannende strijd om de wereldtitel tussen drie coureurs. "We hebben het natuurlijk al gehad over Max, hij reed hier opnieuw een foutloze race. En wat betreft het kampioenschap: Jullie vragen al vijf of zes weken of hij nog een kans maakt op de titel. Het zal in ieder geval geen saaie race worden, want we hebben een strijd om de wereldtitel tussen drie coureurs," zo zei Wheatley.

Geweldig strategisch team

De voormalige Red Bull Sporting Director prees ook het strategische team van Red Bull, onder leiding van Hannah Schmitz. "Red Bull heeft een geweldig strategisch team. Dat is al een heel erg lange tijd enorm consistent. Hannah heeft zich in die omgeving kunnen ontwikkelen. Het is leuk om te zien dat ze wat meer in de schijnwerpers worden gezet," zo zei Wheatley. Als Wheatley gevraagd wordt wie volgens hem de titel zal winnen, is hij kort maar krachtig: "Max."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Grand Prix van Abu Dhabi
Van der Zande: 'Hadjar moet met juiste mentaliteit naast Verstappen gaan zitten'
Isack Hadjar

Van der Zande: 'Hadjar moet met juiste mentaliteit naast Verstappen gaan zitten'

  • Vandaag 09:20
  • 1
Weerbericht Abu Dhabi: warme temperaturen in het beslissende weekend
Weer F1

Weerbericht Abu Dhabi: warme temperaturen in het beslissende weekend

  • Vandaag 08:03

Net binnen

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi
Rookies

Oscar Piastri ontbreekt tijdens eerste vrije training in Abu Dhabi

  • 27 minuten geleden
  • 1
 Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag
Sergio Pérez

Pérez onthult pijnijke laatste woorden aan Horner na Red Bull-ontslag

  • 1 uur geleden
  • 1
 Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi
Strafpunten

Strafpunten Formule 1: Verstappen en Norris zien strafpunten vervallen richting Abu Dhabi

  • 1 uur geleden
  • 5
 'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

'Wereldkampioen worden door teamorders, zou een smet op de titel van Norris zijn' l GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Opmerkelijk moment Brown in Qatar:
Zak Brown

Opmerkelijk moment Brown in Qatar: "Je ziet Piastri ook denken, wat kom jij hier doen?"

  • 3 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
200.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
200.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x