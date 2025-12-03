Jonathan Wheatley sprak zich in Qatar bij de internationale media uit over de kansen van Max Verstappen op de wereldtitel en prees het strategische team van Red Bull. Wheatley, die nu teambaas is bij Audi, werkte eerder nauw samen met de Nederlander bij Red Bull en is optimistisch gestemd over de titelstrijd.

Verstappen heeft zich na een moeizame start van het seizoen knap teruggevochten. In de tweede helft van het jaar stond hij in vrijwel elke race op het podium en wist hij overwinningen te pakken in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar. Zijn overwinning in Qatar kwam mede door een strategische fout van McLaren, waardoor hij nog dichter bij de titel kon komen.

Geen saaie race

Wheatley benadrukt de foutloze race van de Red Bull-coureur in Qatar en wijst op de spannende strijd om de wereldtitel tussen drie coureurs. "We hebben het natuurlijk al gehad over Max, hij reed hier opnieuw een foutloze race. En wat betreft het kampioenschap: Jullie vragen al vijf of zes weken of hij nog een kans maakt op de titel. Het zal in ieder geval geen saaie race worden, want we hebben een strijd om de wereldtitel tussen drie coureurs," zo zei Wheatley.

Geweldig strategisch team

De voormalige Red Bull Sporting Director prees ook het strategische team van Red Bull, onder leiding van Hannah Schmitz. "Red Bull heeft een geweldig strategisch team. Dat is al een heel erg lange tijd enorm consistent. Hannah heeft zich in die omgeving kunnen ontwikkelen. Het is leuk om te zien dat ze wat meer in de schijnwerpers worden gezet," zo zei Wheatley. Als Wheatley gevraagd wordt wie volgens hem de titel zal winnen, is hij kort maar krachtig: "Max."

