In de nieuwe aflevering van de podcast GPFans Raceteam bespreken dit keer Sebastian Kissing en Jan Bolscher de Grand Prix van Qatar. In deze aflevering wordt onder andere het verschil tussen Max Verstappen en Lando Norris besproken.

Lando Norris reist met een voorsprong van twaalf punten op Max Verstappen af naar Abu Dhabi, en heeft daarmee bij uitstek om aankomende zondag beslag te leggen op het wereldkampioenschap. Daarmee zou de Brit een einde maken aan de heerschappij van de Red Bull Racing-coureur. Toch is Bolscher er niet van overtuigd dat Norris een absolute wereldkampioen is, zo blijkt als hij door Kissing gevraagd wordt naar zijn verwachtingen voor het aanstaande raceweekenden.

Artikel gaat verder onder video

Houding Norris na kwalificatie

"Ik vind Norris geen hele indrukwekkende wereldkampioen", aldus Bolscher. "Dat werd zaterdag voor mij ook weer heel duidelijk. Hij wordt tweede in de kwalificatie achter Piastri, en dan zegt hij na afloop: 'Maakt niet uit, komt wel goed. Het is oké.' En dan denk ik: Nee, het komt dus helemaal niet goed. Want omdat jij als tweede start, kom je na die safety car als vijfde weer de baan op. Piastri rijdt eerste, en komt na die safety car als tweede weer de baan op. Norris verliest daar hele belangrijke punten mee."

Verschil met Verstappen

Hij vervolgt: "Verstappen zou witheet zijn geweest als hij tweede werd in de kwalificatie, in een auto die voor pole kan vechten. Lewis Hamilton ook, Fernando Alonso ook. Dat is het verschil tussen Norris en Verstappen. Als Norris pole had gehad, had hij als eerste naar binnen gemogen en was hij als tweede weer de baan opgekomen. Dat vind ik geen goede instelling."

Bekijk de volledige podcast hieronder.

Gerelateerd