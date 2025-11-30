Dr. Helmut Marko (82) heeft sterke vermoedens van vals spel door McLaren en Mercedes tijdens de Grand Prix van Qatar. Lando Norris zat op plek vijf vast achter Kimi Antonelli, maar in de voorlaatste ronde ging hij er opeens fluitend voorbij. Volgens Marko lijkt het erop dat McLaren en Mercedes het op een akkoordje hebben gegooid, omdat McLaren gebruikmaakt van de motoren van de Duitse renstal.

Norris kende een matige race in Qatar en werd vooral gedupeerd door een slechte strategie van het team. Norris kwam na zijn tweede pitstop als vijfde weer terug op de baan, pal achter Antonelli. In de vuile lucht slaagde Norris er maar niet in om aan de Mercedes voorbij te gaan. Norris probeerde ronde na ronde de aansluiting te vinden, maar kwam steeds tekort om een serieuze aanval te plaatsen. De Brit leek dan ook genoegen te moeten nemen met een vijfde stek in Qatar. Maar toen de race op het moment stond om afgevlagd te worden, ging Norris plots fluitend voorbij aan Antonelli. Een opmerkelijke situatie, die ook bij Gianpiero Lambiase, de engineer van Verstappen, voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Ook Marko denkt dat er sprake is van vals spel, zo verklaart hij bij de Duitse media.

Marko ziet opzet bij Mercedes in voorbij laten Norris

Het ene plekje dat Norris nog wist te winnen door het passeren van Antonelli, kan een cruciale rol spelen volgende week in Abu Dhabi. Marko denkt dan ook dat McLaren geholpen werd door Mercedes. De renstal uit Woking is namelijk een klantenteam van Mercedes. "Hij [Antonelli, red.] liet hem [Norris, red.] voorbij", zo is Marko stellig bij de Duitse tak van Sky Sports. Wanneer de interviewer zegt dat Marko het verkeerd ziet, begint hij over de race te praten, om vervolgens toch weer terug te komen op het vermeende 'akkoordje' van McLaren en Mercedes. "Nou ja, het was té opzichtig", zo concludeert Marko.

Onderzoek FIA naar Norris en Antonelli niet waarschijnlijk

Of de FIA het moment tussen Norris en Antonelli gaat onderzoeken, is nog maar zeer de vraag. Het leek er namelijk op dat de Italiaanse coureur gewoonweg door zijn banden heen zakte en niet perse opzij ging voor Norris. En anderzijds is het maar de vraag of het überhaupt tegen de regels is. En zou Red Bull Racing nou nooit één van haar zusterteam-auto's uit de weg hebben laten gaan? Marko lijkt hier ook vooral een beetje z'n emotie te laten spreken.

