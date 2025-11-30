Lando Norris zat lange tijd vast achter Andrea Kimi Antonelli en het leek erop dat de Brit dus niet verder zou komen dan de vijfde plaats. In de één-na-laatste ronde kwam hij echter toch voorbij de Italiaan. Bij Red Bull Racing vermoedt men dat er opzet in het spel was en Antonelli doelbewust Norris er voorbij liet.

De Grand Prix van Qatar leek een race te worden waarin McLaren een cruciale slag kon gaan slaan in de strijd om de wereldtitel, terwijl Lando Norris zelfs hardop mocht dromen van zijn eerste kampioenschap. Het verliep echter allemaal een stuk anders. Na een incident tussen Nico Hülkenberg en Pierre Gasly kwam de safety car de baan op en besloot bijna het hele veld naar binnen te duiken om vast één van de twee verplichte pitstops uit te voeren. Opvallend genoeg besloot McLaren op dat moment buiten te blijven en moesten ze in de achtervolging.

Gevecht met Antonelli

Door de reeks pitstops kwam Norris uiteindelijk zelfs op de vijfde plek terecht, waardoor hij in gevecht moest om nog de nodige punten bij elkaar te sprokkelen. Lange tijd zat hij vast achter Antonelli en het was eigenlijk van cruciaal belang dat hij hem voorbij zou gaan. Door dat te doen, weet Norris dat hij in Abu Dhabi slechts derde hoeft te worden in plaats van tweede om de wereldtitel te pakken mocht Max Verstappen winnen in de laatste race van het seizoen.

Antonelli expres aan de kant?

Het leek er niet op dat dat nog ging gebeuren, maar uiteindelijk was het toch raak voor de kampioenschapsleider. Antonelli maakte een foutje, ging buiten de baan en moest lijdzaam toezien hoe Norris hem passeerde voor P4. Bij het team van Red Bull dacht men dat er opzet in het spel was. Gianpiero Lambiase kwam bij Verstappen op de boardradio: "Ik weet niet helemaal wat er met Antonelli is gebeurd, Max. Het lijkt erop dat hij expres aan de kant ging en Norris er voorbij liet", zo liet de duidelijk geïrriteerde engineer weten. Een bijzonder verwijt.

