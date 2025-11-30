Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar op zijn naam geschreven. De Nederlander versloeg samen met Red Bull Racing het duo van McLaren in een tactisch steekspel, en heeft zijn achterstand op Lando Norris teruggebracht naar nog slechts twaalf punten.

Max Verstappen ving de voorlaatste race van het seizoen aan vanaf de derde plaats, maar wist dat een goede start allesbepalend zou zijn. De viervoudig wereldkampioen verschalkte bij de start Lando Norris, waarna hij achter Oscar Piastri aansloot. Red Bull Racing was vervolgens wakker tijdens een safety car-periode na een crash van Nico Hülkenberg en riep Verstappen meteen naar binnen, waar McLaren zowel Piastri als Norris buiten hield. Die gok betaalde zich echter niet uit. Waar Piastri als tweede over de streep wist te komen, moest de leider in het kampioenschap tekenen voor de vijfde plaats. Daarmee is Verstappen voorbij aan Piastri in het kampioenschap, waar de achterstand naar Norris nog slechts twaalf punten bedraagt.

Een ongelofelijke race

"Dit was een ongelofelijke race voor ons", vertelt Verstappen na afloop. "We hebben de juiste beslissing genomen als team door te pitten tijdens de safety car. Dat was ontzettend slim. Ik heb heel blij om hier te winnen, we blijven tot het einde meedoen in het gevecht. Het was een sterke race in een moeilijk weekend voor ons.

Vreemde keuze McLaren

Verstappen wordt vervolgens gevraagd naar de beslissing van McLaren om niet naar binnen te komen tijdens de safety car: "Ik dacht, dat is een merkwaardige keuze. We sloegen daarmee een gat, maar we moesten wel de banden heel houden. Dat is uiteindelijk gelukt. Alles is nog mogelijk nu. We gaan het zien, maar ik maak me er niet te druk om.

