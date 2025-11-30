Lando Norris leek zich beledigd te voelen, nadat Max Verstappen beweerde in een McLaren allang kampioen te zijn geworden. De Brit vindt dat hij "onzin praat", maar Verstappen reageert koeltjes dat hij het gewoon bij de feiten houdt. Verder gaat de Red Bull Racing-coureur in op zijn plannen bij de start voor de F1 Grand Prix van Qatar.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

